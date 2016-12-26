Плюшевый дождь на матче «Югра» — «Сибирь» 26 декабря

ХК «Югра», по сложившейся традиции, на крайнем домашнем матче в 2016 году, предлагает всем желающим принять участие в акции «Плюшевый дождь». Приносите сегодня, 26 декабря, на матч «Югра» — «Сибирь» мягкие игрушки, и после финальной сирены отправляйте их прямо в руки хоккеистам! Все собранные игрушки мы передадим в социальные учреждения Ханты-Мансийска.

Кроме того, ХК «Югра» запускает еще одну традиционную благотворительную акцию по сбору подарков для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. К сбору принимаются различные игрушки — от кукол и машинок до развивающих наборов игр и сладких подарков. Самое главное, чтобы они были в хорошем состоянии и могли радовать новых владельцев.

Все презенты можно оставить у ёлки на центральном входе КРК «Арена-Югра» во время игр 26 декабря 2016 года и 4, 6 и 8 января 2017 года, сообщает пресс-служба ХК «Югра».

Вместе с вами у нас получится сделать чей-то Новый год добрее, и подарить нуждающимся деткам частичку своего тепла.