Олег Еровинкин глава аппарата руководителя «Роснефти» Игоря Сечина найден мертвым

Олег Еровинкин глава аппарата руководителя «Роснефти» Игоря Сечина найден мертвым в Москве. Об этом сообщает Лайф.

Еровкин скончался в автомобиле в центре столицы. Причину смерти сейчас устанавливают эксперты. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Отмечается, что на пост главы аппарата руководителя компании Еровинкин был назначен в 2012 году Игорем Сечиным. Еровинкин был генералом ФСБ.

Олег Еровинкин давно работает с Игорем Сечиным. В мае 2008 года премьер-министр РФ Владимир Путин назначил Еровинкина руководителем секретариата Сечина, который на тот момент занимал пост зампредседателя правительства.

Для справки. Роснефть нефтегазовая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит РФ через АО «Роснефтегаз». В 2013 году стала крупнейшей в мире компанией-производителем нефти.

Последнее десятилетие компания активно покупала другие предприятия. В начале 2013 года купила ТНК-BP за 55 млрд долларов. В 2016 году компания приобрела нефтяную компанию «Башнефть».

Олег Еровкин родился 7 ноября 1955 года в с. Никольском Оренбургской области. В 1980 году окончил Высшую школу КГБ СССР им. Ф.Э.Дзержинского.

С 1973 по 1974 год — помощник инспектора приемника-распределителя УВД в Павлодаре Казахской ССР.В 1974-76 проходил срочную службу в Вооруженных Силах Советского Союза.

C 1976 по 1994 год работал в органах государственной безопасности. С 1994 по 1996 год — заместитель начальника отдела контроля за защитой государственных секретов Управления кадров Администрации президента РФ.

В 1996 году — начальник отдела контроля за соблюдением законодательства о государственной службе и государственной тайне управления кадров Главного управления президента РФ по вопросам государственной службы и кадров. В 1996-97 гг. — заместитель начальника контрольно-инспекторского отдела Управления кадровой политики президента РФ.

С 1997 по 1998 год — начальник Отдела секретного делопроизводства Администрации президента РФ.

В 1998 году — заместитель начальника Управления — начальник отдела по работе с секретными документами и защиты государственной тайны Управления информационного и документационного обеспечения президента РФ.

С 1999 по 2004 год — заместитель начальника Управления — начальник отдела по работе с секретными документами и защиты государственной тайны Управления информационного и документационного обеспечения президента РФ.

С 2004 по 2008 год — заместитель начальника Управления информационного и документационного обеспечения президента РФ.

С 22 мая 2008 по май 2012 года — руководитель секретариата заместителя председателя правительства РФ Игоря Сечина, сообщает Лабиринт.