Понедельник, 26 декабря 2016 18+

Комментарии:

Олег Еровинкин глава аппарата руководителя «Роснефти» Игоря Сечина найден мертвым

Опубликовано: 26 декабря 2016, 19:10 | Служба новостей "ЮграPRO"

original_f3c34e6354cb0821f5c37a8c502bf931

Олег Еровинкин глава аппарата руководителя «Роснефти» Игоря Сечина найден мертвым в Москве. Об этом сообщает Лайф.

Еровкин скончался в автомобиле в центре столицы. Причину смерти сейчас устанавливают эксперты. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Отмечается, что на пост главы аппарата руководителя компании Еровинкин был назначен в 2012 году Игорем Сечиным. Еровинкин был генералом ФСБ.

Олег Еровинкин давно работает с Игорем Сечиным. В мае 2008 года премьер-министр РФ Владимир Путин назначил Еровинкина руководителем секретариата Сечина, который на тот момент занимал пост зампредседателя правительства.

Для справки. Роснефть нефтегазовая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит РФ через АО «Роснефтегаз». В 2013 году стала крупнейшей в мире компанией-производителем нефти.

Последнее десятилетие компания активно покупала другие предприятия. В начале 2013 года купила ТНК-BP за  55 млрд долларов. В 2016 году компания приобрела нефтяную компанию «Башнефть».

Олег Еровкин родился 7 ноября 1955 года в с. Никольском Оренбургской области. В 1980 году окончил Высшую школу КГБ СССР им. Ф.Э.Дзержинского. 

С 1973 по 1974 год — помощник инспектора приемника-распределителя УВД в Павлодаре Казахской ССР.В 1974-76 проходил срочную службу в Вооруженных Силах Советского Союза. 

C 1976 по 1994 год работал в органах государственной безопасности. С 1994 по 1996 год — заместитель начальника отдела контроля за защитой государственных секретов Управления кадров Администрации президента РФ.

В 1996 году — начальник отдела контроля за соблюдением законодательства о государственной службе и государственной тайне управления кадров Главного управления президента РФ по вопросам государственной службы и кадров. В 1996-97 гг. — заместитель начальника контрольно-инспекторского отдела Управления кадровой политики президента РФ. 

С 1997 по 1998 год — начальник Отдела секретного делопроизводства Администрации президента РФ. 

В 1998 году — заместитель начальника Управления — начальник отдела по работе с секретными документами и защиты государственной тайны Управления информационного и документационного обеспечения президента РФ. 

С 1999 по 2004 год — заместитель начальника Управления — начальник отдела по работе с секретными документами и защиты государственной тайны Управления информационного и документационного обеспечения президента РФ. 

С 2004 по 2008 год — заместитель начальника Управления информационного и документационного обеспечения президента РФ. 

С 22 мая 2008 по май 2012 года — руководитель секретариата заместителя председателя правительства РФ Игоря Сечина, сообщает Лабиринт.

Рубрики: Происшествия. Метки: , , .


Рейтинг новости:

258
Просмотры:
4
Поделились:
3 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

Сегодня в бюджет России будет перечислено 710,8 млрд рублей

Опубликовано 16 декабря 2016, 11:27

«Роснефтегаз» получил 710,8 млрд рублей за проданный пакет акций «Роснефти». В ближайшее время эти деньги будут перечислены в бюджет страны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя компании. Напомним, что соглашение о продаже ... Читать полностью >>

Ужасающая тайна Роснефти: к гибели детей в Югре могут быть причастны структуры бывшего главы компании

Опубликовано 9 декабря 2016, 18:10

Информация о гибели детей могла стать поводом для срыва сделки по продаже акций Роснефти. Совпадение чисел пугает простого обывателя: авария под Ханты-Мансийском унесла жизни 11 детей и тот факт, что вскоре в Россию придут практически 11 млрд евро – именно такова цена сделки! ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2016



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO