На разбившемся Ту-154, летевшем в Сирию, погибла артистка из Югры

Югорчанка Дарья Трофимова трагически погибла во время крушения самолета ТУ-154, летевшего в Сирию. Дарья была артисткой, она в составе ансамбля должна была выступить с новогодним поздравлением перед российскими военнослужащими.

Погибшая югорчанка закончила в Ханты-Мансийске Центр искусств для одаренных детей Севера.

«Дарья Трофимова (Концедайло) закончила Центр искусств для одаренных детей Севера в 2009 году. Она прошла у нас две ступени обучения: сначала интернат, затем колледж. Родом она была либо из Березово, либо из Белоярского, точно не скажу. Дарья обучалась на хореографическом отделении. Она была у нас исполнительницей талантливой, способной, танцевала большой репертуар, умничка, такая ответственная девчонка. Ей не было 30 лет»,- сообщила корреспонденту «ЮграPRO» преподаватель хореографического отделения Центра искусств для одаренных детей Севера Оксана Иванова.

Югра в своей прошлой истории воспитывала тех, кем гордилась Россия. В регионе реально были созданы школы, дающие уникальный уровень знаний и навыков. Это было и в искусстве и в науке – это было концепцией развития региона, о которой сегодня уже забыли. Сегодня из Югры уезжают люди, которые давали уникальное образование.



