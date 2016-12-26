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На разбившемся Ту-154, летевшем в Сирию, погибла артистка из Югры

Опубликовано: 26 декабря 2016, 16:40 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Югорчанка Дарья Трофимова трагически погибла во время крушения самолета ТУ-154, летевшего в Сирию. Дарья была артисткой, она в составе ансамбля должна была выступить с новогодним поздравлением перед российскими военнослужащими.

Погибшая югорчанка закончила в Ханты-Мансийске Центр искусств для одаренных детей Севера.

«Дарья Трофимова (Концедайло) закончила Центр искусств для одаренных детей Севера в 2009 году. Она прошла у нас две ступени обучения: сначала интернат, затем колледж. Родом она была либо из Березово, либо из Белоярского, точно не скажу. Дарья обучалась на хореографическом отделении. Она была у нас исполнительницей талантливой, способной, танцевала большой репертуар, умничка, такая ответственная девчонка. Ей не было 30 лет»,- сообщила корреспонденту «ЮграPRO» преподаватель хореографического отделения Центра искусств для одаренных детей Севера Оксана Иванова.

Югра в своей прошлой истории воспитывала тех, кем гордилась Россия. В регионе реально были созданы школы, дающие уникальный уровень знаний и навыков. Это было и в искусстве и в науке – это было концепцией развития региона, о которой сегодня уже забыли. Сегодня из Югры уезжают люди, которые давали уникальное образование.

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Рубрики: Общество, Происшествия, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , .


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