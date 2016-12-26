Московские врачи отказываются лечить двух девочек, тяжело пострадавших в ДТП под Ханты-Мансийском

Воспоминания о страшной автокатастрофе в Ханты-Мансийском районе, которая унесла жизни 12 человек, вызывают в душе у неравнодушных людей боль. Впереди у выживших – долгая реабилитация, а счастливая жизнь некоторых детей до сих пор остается под вопросом. Двум девочкам, которые недавно пришли в сознание нужно немедленно вылетать в Москву и получать там специализированное лечение. Такого мнения придерживаются родственники и врачи реанимации ОКБ, но Москва отказывается их забирать.

23 декабря в режиме видеоконференции прошла еще одна встреча врачей Ханты-Мансийска и Москвы. На ней ведущие специалисты окружной клиники и нейрохирургии имени Бурденко обменялись мнениями о состоянии здоровья пациентов, пострадавших в аварии 4 декабря.

В ОКБ две девочки в реанимации переведены на самостоятельное дыхание. Врачи отмечают положительную динамику их состояния здоровья, наблюдают проявление эмоций и позитивную реакцию на присутствие родных. К восстановлению юных пациенток подключилась группа реабилитологов. Уже на этой неделе специалисты окружной клиники планируют перевести детей в профильные отделения для восстановительного лечения, сообщает пресс-служба ОКБ Ханты-Мансийска.

Однако, оказывается на самом деле не все так радужно, как нам пытаются преподнести на официальном сайте Окружной клинической больницы. В распоряжении информационного агентства «ЮграPRO» оказался комментарий родственницы одной из девочек, до настоящего времени она находится в реанимации.

«На самом же деле все иначе. В реанимации Ханты-Мансийска находится две маленькие девочки: моя племянница Подгорная Вика и Полина. Эти дети нуждаются в серьезном лечении. Эти дети принесли кучу медалей городу и про них пытаются забыть!!!»,- сообщается в комментарии.

В комментарии также говориться, что девочек переведут в профильное отделение для того, чтоб они сами реабилитировались, в том числе с помощью родителей.

«Сейчас этим девочкам нужно немедленно вылетать в Москву и получать там специализированное лечение. Такого мнения придерживаются и врачи реанимации ОКБ, но Москва отказывается их забирать. А почему? Да потому, что тех трех детей они забрали лишь для «галочки». Забрали тех, кого точно можно восстановить и «заработать» положительную репутацию для своей клиники!

Автор этих строк также благодарит врачей Ханты-Мансийска за то, что маленькая племянница жива.

Корреспондентам «ЮграPRO» удалось связаться с сотрудницей ОКБ и из первоисточника узнать, что происходит с детьми.

«Аппарат искусственного дыхания сняли, дети сами задышали. Они пришли в сознание и у них очень все болит, и они пищат. Дети не понимают, где находятся. Их будут переводить в отделение», — рассказала корреспонденту «ЮграPRO» медсестра, которая работает в реанимационном отделении ОКБ в Ханты-Мансийске.

На ежегодном послании Губернатор Югры Наталья Комарова также затронула тему работы врачей после страшной аварии в Ханты-Мансийском районе.

«Благодарю всех наших врачей, медработников за медицинское чудо для пострадавших в трагическом ДТП 4 декабря. И федеральные коллеги, и югорчане отмечают – вы сработали на уровне высоких мировых стандартов», — заявила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в своем послании.

Хочется верить, что врачи действительно делали все возможное для пострадавших. А еще хочется верить, что на этом они не остановятся, а на предстоящих праздниках не расслабятся и будут до конца бороться за здоровье юных спортсменок из Нефтеюганска, которые пришли в себя и не понимают, как в их беззаботном детстве могла произойти такая трагедия, унесшая жизни друзей и их здоровье.