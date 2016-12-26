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Хоккейный клуб «Югра» в Ханты-Мансийске вырвал победу у «Сибири»

Опубликовано: 26 декабря 2016, 22:30 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Сегодня в Ханты-Мансийске ХК «Югра» выиграл команду «Сибирь» со счётом 3:2.

В конце первого периода Евгений Артюхов вывел «Сибирь» вперед. Во стором периоде Александр Артюхин и Роман Людучин вывели «Югру» вперед. В обоих голах поучаствовал капитан северян Константин Панов.

В начале третьего периода Йоонас Кемппайнен сравнял счет. Победную же шайбу забросил Андрей Алексеев, реализовавший большинство на 55-й минуте.

Рубрики: Спорт, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , .


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