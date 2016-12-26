Ханты-Мансийск 7 января станет «Новогодней столицей России»

7 января в Православно Рождество столица Югры примет от Тамбова звание «Новогодней столицы России». Такой статус Ханты-Мансийску присудило министерство культуры Российской Федерации. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции, которая прошла в Ханты-Мансийске.

В пресс-конференции приняли участие директор департамента природных ресурсов и несырьевого сектора Югры Евгений Платонов, начальник управления туризма данного ведомства Инна Арканова и председатель думы города Константин Пенчуков.

Как отметили организаторы, кроме привлечения туристов, одна из основных целей проекта — сделать город «живым» в праздники, чтобы его жители не хотели покидать город на новогодние выходные. Еще в 2012 году до 4 января в Ханты-Мансийске не работало ни одно учреждение культуры или спорта. Сейчас у горожан и туристов с уже первого января есть большой выбор для проведения досуга.

В 2016 году было введено новое направление «Экстремальная зима». В Югру съехались пятнадцать спортсменов со всей страны, и организовали шоу на снегоходах. А этой зимой прокатиться могут уже и туристы. Конечно, после прохождения необходимого инструктажа.

Другой новый уникальный проект – «Резиденция Ёлки». Это закрытая площадка, где гости и жители города могут поиграть в подвижные игры, научиться чему-нибудь на мастер-классе или купить новогодний сувенир ручной работы. А ремесленники, в свою очередь, имеют возможность реализовать свою продукцию.

В Археопарке развернулась «Чумовая улица». Здесь можно покататься на оленьих упряжках, посоревноваться в традиционных видах спорта коренных народов Севера, отведать блюда народной кухни и приобрести сувениры. Также, в чумах проводят мастер-классы рукодельницы.

Еще одна особенность Новогодней столицы – в аэропорту Ханты-Мансийска гостей будет встречать Дед Мороз и Снегурочка.