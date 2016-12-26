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Эксперт: Причиной катастрофы с Ту-154 могло стать заклинивание стабилизатора

Опубликовано: 26 декабря 2016, 7:56 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Ту-154, потерпевший авиакатастрофу над Чёрным морем мог войти в плоский штопор из-за заклинившего стабилизатора, или нестнхронная уборка закрылков, сообщает Компрсант со ссылкой на заявление эксперта.

Опрошенный эксперт также указывает, что возможной причиной авиакатастрофы могла стать несинхронная уборка закрылков. Это происходит в том случае, если произошел обрыв проводов.

Также самолет мог и войти в плоский штопор из-за заклинившего стабилизатора. В этом случае машина теряет скорость и уходит вниз.

Напомним, что самолет Ту-154 МО РФ потерпел авиакатастрофу утром в воскресенье, 25 декабря, в 1,5 км от береговой линии неподалеку от Сочи. Он вылетел из подмосковного аэропорта Чкаловский в Адлер, где совершил дозаправку для дальнейшей переправки в сирийскую Латакию. На борту военного самолета Ту-154 МО РФ вместе с членами экипажа находились 92 человека: коллектив ансамбля песни и пляски им. Александрова, который насчитывал 64 артистов, военнослужащие оборонного Минобороны и девять журналистов — съемочные группы «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда». Все они следовали на авиабазу Хмеймим в Сирию для того, чтобы поздравить российских военных с наступающим Новым Годом.

 

Рубрики: Страна и Мир. Метки: , , .


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