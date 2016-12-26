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Декабрьские морозы не испугали связистов

Опубликовано: 26 декабря 2016, 15:39 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Инфраструктура «МегаФона» выдержала аномальные декабрьские морозы. Самым холодным днем стала среда, 21 декабря, когда столбик термометра в некоторых северных регионах опустился до — 60 градусов. За неделю зимней стужи оператору удалось сохранить качество связи и возможность пользоваться мобильным интернетом с уровнем доступности на 99,9%, что выше нормы, установленной Роскомнадзором (95%).

 «Несмотря на суровый температурный режим, наши абоненты всегда оставались на связи благодаря простым правилам: своевременное проведение плановых ремонтных работ, модификация и расширение сети в летний период. В текущем году количество таких работ увеличилось в 1,5 раза. На территории области мы регулярно проводим проверку электропитания, замену аккумуляторов, обновляем программное обеспечение на базовых станциях и т.д. Это позволяет нашим абонентам круглосуточно получать услуги самого высокого качества», – говорит директор по инфраструктуре компании «МегаФон» на Урале Антон Щербаков.

Согласно статистике связистов, аномальные морозы – не самые частые виновники сбоев на сети. Популярной причиной инцидентов остаются внешние вмешательства, такие как обрывы волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в период проведения строительных работ сторонних компаний, массовое отключение электричества. Ситуация становится напряженной и в другие временя года. Например, весной, когда начинаются грозы или наводнения, а также поздней осенью, когда проходят ледяные дожди. Летом частая причина – перегрев оборудования.

В 2016 году техническая служба оператора стала в 2 раза быстрее реагировать и устранять последствия погодных катаклизмов или программных сбоев. Новый подход позволяет абонентам оставаться на связи 24 часа в сутки без потери качества связи.

 Работу сети Уральского филиала «МегаФона» фиксирует крупнейший в мире Единый центр управления сети, расположенный в Санкт-Петербурге. Главное его преимущество в том, что инженеры, которые фиксируют неполадки сети, могут не только наблюдать, но и в режиме реального времени устранять их. Например, сотрудники могут перенаправить трафик в обход поврежденной оптической линии, диагностировать снижение скорости доступа в интернет на определенных участках и устранить ее. Все это позволяет связистам своевременно реагировать на внештатные ситуации и улучшать качество работы сети.

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Рубрики: Общество. Метки: , , .


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