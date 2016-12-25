Воскресенье, 25 декабря 2016 18+

Комментарии:

Сотрудники ДПС в Югре спасли жизнь водителю из Екатеринбурга

Опубликовано: 25 декабря 2016, 19:06 | Служба новостей "ЮграPRO"

1_-3-4

В дежурную часть Лангепаса поступило сообщение из единой дежурной диспетчерской службы о том, что руководство одного из автотранспортных предприятий Екатеринбурга потеряло связь с водителем автомобиля «ГАЗель», который направлялся из Екатеринбурга в Когалым. В пункт назначения мужчина должен был прибыть к 10:00 часам. Однако в назначенное время водитель в Когалым не прибыл, на звонки по сотовой связи не отвечал. Согласно данным, полученным автопредприятием при помощи спутниковой навигации «ГЛОНАСС», автомобиль находился в районе Северной промышленной зоны города Лангепаса.

В указанный район были направлены сотрудники ГИБДД Олег Мельник, Вячеслав Неупокоев и Михаил Клевцов. Инспекторы нашли пропавший автомобиль в районе кольцевой развязки автодорог «Лангепас – Покачи – Северная промзона». Водитель находился в салоне в бессознательном состоянии. Через открытую переднюю пассажирскую дверь полицейские смогли попасть в салон и извлечь мужчину из машины. Гражданин был жив, но не мог говорить и с трудом ориентировался в пространстве. Автоинспекторы незамедлительно вызвали скорую медицинскую помощь. После оказания необходимой помощи мужчина был госпитализирован в Лангепасскую городскую больницу.

Со слов медиков, водитель автомобиля «ГАЗель», оснащенного газобаллонным оборудованием, получил отравление угарным газом, припарковав свой автомобиль с подветренной сторон, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Югре.

Рубрики: Лангепас, Общество, Происшествия. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

47
Просмотры:
2
Поделились:
1 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

Экс-сотрудница Росреестра в Югре «оттяпала» у ветерана войны половину квартиры

Опубликовано 25 декабря 2016, 19:28

В Сургуте по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы Управления Росреестра по Югре. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, государственный регистратор неправомерно выдала жителю ... Читать полностью >>

Николай Евлахов: губернатор Югры Наталья Комарова продемонстрировала открытость и компетентность

Опубликовано 25 декабря 2016, 18:25

Губернатор Югры Наталья Комарова продемонстрировала открытость и готовность к сотрудничеству, считает Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Югре Николай Евлахов. «Основное, что мне понравилось в докладе – губернатор демонстрировала открытость и готовность к сотрудничеству, к обратной ... Читать полностью >>

Ханты-Мансийск по состоянию воздушной среды занял второе место, на первом — Симферополь

Опубликовано 24 декабря 2016, 10:18

Ханты-Мансийск по состоянию воздушной среды занял второе место среди 94 российских городов, уступив только Симферополю. По качеству воды столица Югры оказалась на пятом месте, сообщает управление общественных связей. В целом по всем показателям столица Югры — ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2016



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO