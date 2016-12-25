Сотрудники ДПС в Югре спасли жизнь водителю из Екатеринбурга

В дежурную часть Лангепаса поступило сообщение из единой дежурной диспетчерской службы о том, что руководство одного из автотранспортных предприятий Екатеринбурга потеряло связь с водителем автомобиля «ГАЗель», который направлялся из Екатеринбурга в Когалым. В пункт назначения мужчина должен был прибыть к 10:00 часам. Однако в назначенное время водитель в Когалым не прибыл, на звонки по сотовой связи не отвечал. Согласно данным, полученным автопредприятием при помощи спутниковой навигации «ГЛОНАСС», автомобиль находился в районе Северной промышленной зоны города Лангепаса.

В указанный район были направлены сотрудники ГИБДД Олег Мельник, Вячеслав Неупокоев и Михаил Клевцов. Инспекторы нашли пропавший автомобиль в районе кольцевой развязки автодорог «Лангепас – Покачи – Северная промзона». Водитель находился в салоне в бессознательном состоянии. Через открытую переднюю пассажирскую дверь полицейские смогли попасть в салон и извлечь мужчину из машины. Гражданин был жив, но не мог говорить и с трудом ориентировался в пространстве. Автоинспекторы незамедлительно вызвали скорую медицинскую помощь. После оказания необходимой помощи мужчина был госпитализирован в Лангепасскую городскую больницу.

Со слов медиков, водитель автомобиля «ГАЗель», оснащенного газобаллонным оборудованием, получил отравление угарным газом, припарковав свой автомобиль с подветренной сторон, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Югре.