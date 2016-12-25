СМИ сообщили о причинах крушения Ту-154 МО РФ
Опубликовано: 25 декабря 2016, 11:24 | Служба новостей "ЮграPRO"
По предварительным данным, причиной крушения Ту-154, который пропал с экранов РЛС в Краснодарском крае, могла стать ошибка пилотирования или техническая неисправность на борту. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник.
Напомним, самолет Ту-154, принадлежащий МО РФ, пропал с экранов радаров в 5:40 мск, спустя всего 20 минут после вылета из аэропорта «Адлер».
Отмечается, что самолет следовал с подмосковного военного аэродрома «Чкаловский» в сирийский город Латакия. В Сочи самолет приземлился для дозаправки. На борту Ту-154 находится Ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты «Первого канала» и телеканала «Звезда», а также восемь членов экипажа.
В 6 км от берега в Черном море найдены фрагменты самолета, стойка шасси Ту-154, а также маслянистое пятно, сообщили в силовых структурах региона.
Рубрики: Происшествия. Метки: МО РФ, Ту-154.
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