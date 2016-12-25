Самолет МО РФ пропал над Чёрным морем. На борту были артисты и журналисты
Опубликовано: 25 декабря 2016, 10:57 | Служба новостей "ЮграPRO"
Самолёт Ту-154 Министерства обороны России пропал с экранов радиолокационных станций через несколько минут после вылета из Сочи. На борту Ту-154 находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были выступить на аэродроме Хмеймим в Сирии с новогодней концертной программой, также в Сирию летели 9 представителей СМИ, сообщает Лайф.
«Владимиру Путину доложено об исчезновении самолёта Минобороны России в небе на Чёрным морем. Президент получает всю оперативную информацию от экстренных служб» ,- заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Для справки. Самолёт Ту-154 Министерства обороны, пропавший сегодня утром в районе Сочи, был введён в эксплуатацию 33 года назад — в 1983 году.
Рубрики: Происшествия. Метки: Ту-154.
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