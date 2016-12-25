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Поляки Львовской области потребовали интеграции региона с Польшей

Опубликовано: 25 декабря 2016, 6:30 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Во Львове Украина состоялся форум польской общины области, на котором было принято решение просить экономической автономии у центральной украинской власти: город собирается интегрироваться в Польшу, наладив тесные экономические связи. Об этом сообщает Пресса Украины.

«Отсталость региона в экономическом плане от того уровня, на котором сейчас находятся соседние польские, составляет 50 лет. Но у Львова перспектива еще есть, а в других регионов ее нет. Польша даст львовянам возможность реализовать себя», — сказал председатель объединения поляков Львовской области Сергей Лукьяненко,

Рубрики: Страна и Мир. Метки: , .


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Комментарии

  1. Прохожий:
    25 декабря 2016 в 09:58

    Срочно начать антитеррористическую операцию.

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