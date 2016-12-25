Поляки Львовской области потребовали интеграции региона с Польшей

Во Львове Украина состоялся форум польской общины области, на котором было принято решение просить экономической автономии у центральной украинской власти: город собирается интегрироваться в Польшу, наладив тесные экономические связи. Об этом сообщает Пресса Украины.

«Отсталость региона в экономическом плане от того уровня, на котором сейчас находятся соседние польские, составляет 50 лет. Но у Львова перспектива еще есть, а в других регионов ее нет. Польша даст львовянам возможность реализовать себя», — сказал председатель объединения поляков Львовской области Сергей Лукьяненко,