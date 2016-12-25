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Николай Евлахов: губернатор Югры Наталья Комарова продемонстрировала открытость и компетентность

Опубликовано: 25 декабря 2016, 18:25 | Служба новостей "ЮграPRO"

evlahov

Губернатор Югры Наталья Комарова продемонстрировала открытость и готовность к сотрудничеству, считает Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Югре Николай Евлахов.

«Основное, что мне понравилось в докладе – губернатор демонстрировала открытость и готовность к сотрудничеству, к обратной связи», — заявил Николай Евлахов.

Также, по его мнению, югорчанам важно, насколько глава региона ориентируется в тех или иных сферах, а прошедшее выступление показало, что Наталья Владимировна — компетентна по всем вопросам.

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск, Экономика. Метки: , , , .


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