Николай Евлахов: губернатор Югры Наталья Комарова продемонстрировала открытость и компетентность
Опубликовано: 25 декабря 2016, 18:25 | Служба новостей "ЮграPRO"
Губернатор Югры Наталья Комарова продемонстрировала открытость и готовность к сотрудничеству, считает Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Югре Николай Евлахов.
«Основное, что мне понравилось в докладе – губернатор демонстрировала открытость и готовность к сотрудничеству, к обратной связи», — заявил Николай Евлахов.
Также, по его мнению, югорчанам важно, насколько глава региона ориентируется в тех или иных сферах, а прошедшее выступление показало, что Наталья Владимировна — компетентна по всем вопросам.
Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск, Экономика. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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