Экс-сотрудница Росреестра в Югре «оттяпала» у ветерана войны половину квартиры

В Сургуте по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы Управления Росреестра по Югре. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, государственный регистратор неправомерно выдала жителю поселка Солнечный Сургутского района свидетельство о регистрации права собственности на квартиру, 1/2 доля которой принадлежала ветерану Великой Отечественной войны. В результате ветеран был лишен жилья, право собственности на которое полностью перешло к сыну скончавшейся супруги ветерана.

Все дело в том, что подозреваемая надлежащим образом не провела правовую экспертизу представленных документов и внесла в единый государственный реестр запись о единоличной собственности мужчины на объект недвижимости, тем самым нарушила право ветерана на владение 1/2 доли квартиры.

Сейчас по уголовному делу устанавливаются все обстоятельства преступления, закрепляется доказательственная база.

Отметим, в качестве наказания судом могут быть назначены штраф, обязательные или исправительные работы, либо арест на срок до трех месяцев, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО.