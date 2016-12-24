В Югре закончились игры в демократию! Елена Кутефа возглавила ОКБ в Ханты-Мансийске

Наталья Комарова подписала распоряжение о прекращении полномочий Всеволода Кольцова в должности главного врача Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска. На эту должность по решению правительства Югры назначена Елена Кутефа, ранее работающую главным врачом Центра профилактики и борьбы со СПИД.

Так же правительство Югры приняло решение о временном возложении обязанностей главного врача Центра профилактики и борьбы со СПИД на Андрея Петровца, возглавлявшего амбулаторно-поликлиническое отделение данного учреждения.

«Назначение произошло без процедуры общественного обсуждения, к которой все привыкли. В той ситуации, когда решение нужно принимать быстро и от этого слишком многое зависит, такая возможность есть. С завтрашнего дня обязанности главного врача Центра профилактики и борьбы со СПИД будет исполнять Андрей Ильич Петровец. В учреждении он работает более 15 лет. Врач высшей категории. Эти специалисты находятся в резерве управленческих кадров Югры», — прокомментировал решение окружного Правительства директор депздрава Югры Алексей Добровольский.