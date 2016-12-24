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Истязатель-насильник в ХМАО предстанет перед судом

Опубликовано: 24 декабря 2016, 13:02 | Служба новостей "ЮграPRO"

recidivist

Следственным отделом по Пыть-Яху окончено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в совершении нескольких преступлений: истязание, угроза убийством, незаконное проникновение в жилище, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, грабеж.

Стало известно, что 27-летняя женщина возвращалась домой из магазина. В тот момент, когда она открывала входную дверь, вместе с ней в квартиру проник неизвестный ей мужчина, который несколько раз ударил потерпевшую и, угрожая убийством, изнасиловал свою жертву. Кроме этого мужчина забрал у потерпевшей 3000 рублей, а после изверг пообещал убить женщину, в случае если она обратиться в полицию.

Стоит отметить, преступление было раскрыто по «горячим следам», и в течение суток мужчина был задержан и заключен под стражу.

Впоследствии оказалось, что это не первое преступление жестокого югорчанина. По версии следствия, он в течение продолжительного времени часто избивал свою сожительницу. Учитывая систематичность, его действия квалифицированы как истязание.

Уголовное дело уже направлено в суд, сообщает следственное управление СКР по ХМАО.

Рубрики: Общество, Пыть-Ях.


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