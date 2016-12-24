Ханты-Мансийск по состоянию воздушной среды занял второе место, на первом — Симферополь

Ханты-Мансийск по состоянию воздушной среды занял второе место среди 94 российских городов, уступив только Симферополю. По качеству воды столица Югры оказалась на пятом месте, сообщает управление общественных связей.

В целом по всем показателям столица Югры на 25 месте. При этом Ханты-Мансийск опередил Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Салехард. Всего в рейтинге принимает участие 94 города.