Ханты-Мансийск по состоянию воздушной среды занял второе место, на первом — Симферополь
Опубликовано: 24 декабря 2016, 10:18 | Служба новостей "ЮграPRO"
Ханты-Мансийск по состоянию воздушной среды занял второе место среди 94 российских городов, уступив только Симферополю. По качеству воды столица Югры оказалась на пятом месте, сообщает управление общественных связей.
В целом по всем показателям столица Югры на 25 месте. При этом Ханты-Мансийск опередил Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Салехард. Всего в рейтинге принимает участие 94 города.
Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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