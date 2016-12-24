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Ханты-Мансийск по состоянию воздушной среды занял второе место, на первом — Симферополь

Опубликовано: 24 декабря 2016, 10:18 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Ханты-Мансийск по состоянию воздушной среды занял второе место среди 94 российских городов, уступив только Симферополю. По качеству воды столица Югры оказалась на пятом месте, сообщает управление общественных связей.

В целом по всем показателям столица Югры на 25 месте. При этом Ханты-Мансийск опередил Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Салехард. Всего в рейтинге принимает участие 94 города.

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. Fatum:
    24 декабря 2016 в 10:58

    Неккоректный вывод о состоянии воздушной среды: Ханты-Мансийск априори не принадлежит к городам с обременительной индустриально-промышленной нагрузкой, плюс его выгодное географическое расположение в зоне активных перемещений арктических воздушных масс, мощного лесного, растительного и водного ландшафта дают столице ХМАО естественное экологическое преимущество. Вместе с тем в этом городе существует масса причин, «отравляющих» жизнь горожан, в первую очередь связанных с разновекторными процессами урбанизации, негативно влияющими на городскую экосистему в целом…

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