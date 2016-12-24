Губернатор Югры Комарова назначила своим замом по социалке Всеволода Кольцова

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о назначении Всеволода Кольцова заместителем главы региона, курирующим вопросы социального развития.

В ведении Всеволода Кольцова будут департаменты здравоохранения, физической культуры и спорта, социального развития, образования и молодёжной политики, культуры, а также служба по делам архивов, сообщает пресс-служба губернатора.

Для справки. Кольцов с отличием окончил Ивано-Франковскую государственную медицинскую академию, является кандидатом медицинских наук. Трудовой путь врача он начал в участковой больнице, затем продолжил профессиональную деятельность в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска. Работал челюстно-лицевым хирургом, заведующим отделением. Более десяти лет работал в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, пройдя путь от начальника отдела до руководителя ведомства. До назначения заместителем губернатора возглавлял Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска.