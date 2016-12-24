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«Боинг 737», вылетевший из Сургута аварийно приземлился в Москве, сработал датчик неисправно шасси

Опубликовано: 24 декабря 2016, 8:48 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Вчера вечером самолет из Сургута аварийно приземлился в аэропорту Москвы. На борту «Боинга 737» было 137 пассажиров. Сработал датчик неисправно шасси. Никто в результате авиапроисшествия не пострадал.

Отмечается, что на борту сработал датчик — о невыходе одной из стоек шасси. «Боинг 737» совершил низкий пролёт над взлётно-посадочной полосой. В аэропорту оценили ситуацию и дали добро на посадку.

Рубрики: Происшествия, Сургут. Метки: , , , , .


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