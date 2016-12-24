«Боинг 737», вылетевший из Сургута аварийно приземлился в Москве, сработал датчик неисправно шасси
Опубликовано: 24 декабря 2016, 8:48 | Служба новостей "ЮграPRO"
Вчера вечером самолет из Сургута аварийно приземлился в аэропорту Москвы. На борту «Боинга 737» было 137 пассажиров. Сработал датчик неисправно шасси. Никто в результате авиапроисшествия не пострадал.
Отмечается, что на борту сработал датчик — о невыходе одной из стоек шасси. «Боинг 737» совершил низкий пролёт над взлётно-посадочной полосой. В аэропорту оценили ситуацию и дали добро на посадку.
Рубрики: Происшествия, Сургут. Метки: "Боинг-737", новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 24 декабря 2016, 10:18
Ханты-Мансийск по состоянию воздушной среды занял второе место среди 94 российских городов, уступив только Симферополю. По качеству воды столица Югры оказалась на пятом месте, сообщает управление общественных связей. В целом по всем показателям столица Югры на ... Читать полностью >>
Опубликовано 24 декабря 2016, 8:23
Наталья Комарова подписала распоряжение о прекращении полномочий Всеволода Кольцова в должности главного врача Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска. На эту должность по решению правительства Югры назначена Елена Кутефа, ранее работающую главным врачом Центра профилактики и борьбы со ... Читать полностью >>
Опубликовано 24 декабря 2016, 8:07
Губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о назначении Всеволода Кольцова заместителем главы региона, курирующим вопросы социального развития. В ведении Всеволода Кольцова будут департаменты здравоохранения, физической культуры и спорта, социального развития, образования и молодёжной политики, культуры, а ... Читать полностью >>