Запуск котельной на Ямской в Ханты-Мансийске осуществлён после вмешательстве оперативного штаба

В связи с отсутствие надлежащего обслуживания со стороны ООО «Югратеплогазстрой» запуск котельной в районе «Гидронамыв» осуществлён при вмешательстве оперативного штаба при Главе города и муниципальных предприятий.

Напомним, как «ЮграPRO» сообщало ранее, в столице Югры остались без тепла жилые дома №10,12,14,16 по улице Ямской. Остановилась котельная. В настоящий момент рабочие пытаются ее запустить. Батареи — еле теплые. Позавчера была такая же ситуация. В 5 утра вышла из строя котельная, но ее смогли запустить в течении 2-х часов.

Накануне вечером была восстановлена работа котельной компании «ЮграТеплоГазСтрой», которая отапливает дома №10,12,14,16 по улице Ямской. На месте происшествия работали службы экстренного реагирования, дежурные бригады коммунальных служб и представители Департамента городского хозяйства. Самостоятельно восстановить подачу тепла в дома компания не смогла, не хватило специальных сил и профессиональных кадров. Только после подключения к проблеме оперативного штаба города теплоподача в жилые дома возобновилась.

«Ситуация находится под контролем. Администрация Ханты-Мансийска намерена провести работу по изучению причин и условий, повлекших возникновение аварийной ситуации. Все материалы для принятия мер реагирования будут направлены в Ростехнадзор», — отметил директор Департамента городского хозяйства столицы Югры Руслан Речапов.