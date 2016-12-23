Захват пассажирского самолета в Ливии. Угонщики требуют политического убежища в ЕС

По сообщению ТАСС, лайнер А320 авиакомпании «Аль-Ифрикия» (Afriquiyah Airways) совершал утром 23 декабря внутренний рейс из города Себха в Триполи, когда был захвачен двумя неизвестными, потребовавшими направить его на Мальту, расположенную в 500 км от ливийского побережья. На борту самолета были 111 пассажиров (82 мужчины, 28 женщин и ребенок), а также семеро членов экипажа. Среди пассажиров — депутаты парламента страны.

Угонщики ливийского самолета потребовали предоставить им политическое убежище в одной из стран Европейского союза. Об этом передает телеканал «Аль-Арабия».

Как сообщил ранее министр транспорта Ливии, ведутся переговоры с угонщиками. Уже известно, что они граждане Ливии в возрасте до 25 лет. Они вооружены ручными гранатами и угрожают взорвать самолет, если не будут выполнены их требования «освободить из тюрем в Ливии заключенных». Кроме того, как заявил представитель временного правительства в Ливии, воздушные пираты «потребовали безопасного коридора для выхода боевиков из города Бенгази».