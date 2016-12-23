В Югре с Бахиловского нефтяного месторождения «Роснефти» из-за аварии на котельной эвакуировали персонал

В Югре с Бахиловского нефтяного месторождения «Роснефти» из-за аварии на котельной эвакуировали персонал, оставались только ремонтники, устраняющие неисправности. Об этом сообщило одно из уральских СМИ.

«У нас нет информации об аварии в котельной, возможно, компания справилась своими силами, без привлечения федеральных служб», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» руководитель пресс-службы главного управления МЧС РФ по Югре Вадим Симоненко.

Начало разработки связано с вводом в эксплуатацию в 1987 году Бахиловского месторождения. Первый миллион тонн был получен в 1991 году. В настоящее время эксплуатационное бурение ведется на Бахиловском и Северо-Хохряковском месторождениях. Планируется вовлекать в разработку новые площади и залежи, а также работать с имеющимся фондом скважин для увеличения уровня добычи, сообщает Нефть России.