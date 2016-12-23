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В ХМАО предстоит массовое увольнение рабочих. «Банкротят» старейшее предприятие

Опубликовано: 23 декабря 2016, 11:48 | Служба новостей "ЮграPRO"

partiya

Массовое увольнение рабочих ожидается в ближайшие месяцы в Ханты-Мансийском районе, работы лишатся 712 человек.

712 сотрудников ООО «Правдинская геологоразведочная экспедиция» (ПГРЭ) лишатся работы в ходе ликвидации предприятия из-за его банкротства. Данные о массовом увольнении были озвучены накануне в ходе заседания правительства Ханты-Мансийского автономного округа.

Как сообщает один из уральских СМИ, в январе этого года арбитражный суд ХМАО признал Межрайонную инспекцию ФНС №1 по Югре крупнейшим кредитором в процедуре банкротства ПГРЭ. Предприятие должно налоговикам почти 274 млн рублей. Общий размер задолженности Правдинской экспедиции перед кредиторами с учетом предыдущих требований налоговиков тогда составил более 423 млн рублей.

Процедуре банкротства предприятия уже близка к завершению. В штате предприятия числится 1,4 тысячи человек. С 2004 года ПГРЭ руководит Юрий Алексеев, депутат думы Ханты-Мансийского района.

История Правдинской экспедиции насчитывает более чем 50 лет, создана в 1964 году и является градообразующим предприятием. За период работы — 62 открытых месторождения в Западной Сибири! Самые известные месторождения — Салымское, Приобское, Приразломное, Нижне-Шапшинское, Талинское, Косухинское. ПГРЭ является одним из крупнейших предприятий региона в сфере геологоразведки.

Стоит отметить, что Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 2015 года на вопрос журналистки из Нижневартовского района ХМАО Натальи Меньшиковой, о том планируется ли вкладывать деньги в геологоразведку в Югре, заявил, что Правительство занимается этим вопросом и должно внимательно относится к важнейшей составляющей нефтяной промышленности. Работа ведется, инвестируются средства как в частные, так и в государственные компании. При этом, в целом, в нефтегазовой отрасли есть определенные трудности, в том числе из-за принятых властями решений.

Рубрики: Общество, Политика, Ханты-Мансийский район. Метки: , , , , , .


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