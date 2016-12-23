В ХМАО ликвидируют департаменты по недропользованию и несырьевого сектора экономики

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано одно ДТП, в котором пострадал 1 человек. Накануне утром в городе Советском на перекрестке улиц Кирова и Калинина 25-летняя женщина-водитель автомобиля «Саньенг Кайрон» проезжала перекресток и столкнулась с движущимся по ... Читать полностью >>

В Югре к концу подходит морозная неделя, синоптики прогнозируют повышение температуры. Но оказалось, что северный Ханты-Мансийск совсем не готов к суровым морозам. Теперь остается лишь надеяться, что холода больше не посетят Югру, что конечно, маловероятно. ... Читать полностью >>