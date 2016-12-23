В ХМАО ликвидируют департаменты по недропользованию и несырьевого сектора экономики
Опубликовано: 23 декабря 2016, 12:02 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне, 22 декабря, правительством Югры принято решение о реорганизации департаментов по недропользованию и природных ресурсов и несырьевого сектора экономики. Документом предусмотрено образование департамента промышленности, сообщает пресс-центр правительства югры.
В состав ведомства войдут управления промышленной политики, агропромышленного комплекса, туризма, правового и экономического регулирования.
Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Деппромышленности Югры) является исполнительным органом государственной власти автономного округа, осуществляющим функции по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, управлению государственным имуществом, оказанию государственных услуг в сфере развития промышленности, в том числе, агропромышленного комплекса, туризма и пищевой промышленности.
Рубрики: Общество, Политика, ТЭК. Метки: новости ХМАО, новости Югра, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 23 декабря 2016, 12:18
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано одно ДТП, в котором пострадал 1 человек. Накануне утром в городе Советском на перекрестке улиц Кирова и Калинина 25-летняя женщина-водитель автомобиля «Саньенг Кайрон» проезжала перекресток и столкнулась с движущимся по ... Читать полностью >>
Опубликовано 23 декабря 2016, 12:11
Василий Дудниченко назначен исполняющим обязанности директора департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Распоряжением губернатора Югры с 23 декабря 2016 года исполнение обязанностей директора департамента промышленности автономного округа возложены на Василия Дудниченко – первого заместителя директора ... Читать полностью >>
Опубликовано 23 декабря 2016, 12:01
В Югре к концу подходит морозная неделя, синоптики прогнозируют повышение температуры. Но оказалось, что северный Ханты-Мансийск совсем не готов к суровым морозам. Теперь остается лишь надеяться, что холода больше не посетят Югру, что конечно, маловероятно. ... Читать полностью >>