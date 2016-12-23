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В ХМАО ликвидируют департаменты по недропользованию и несырьевого сектора экономики

Опубликовано: 23 декабря 2016, 12:02 | Служба новостей "ЮграPRO"

hmao

Накануне, 22 декабря, правительством Югры принято решение о реорганизации департаментов по недропользованию и природных ресурсов и несырьевого сектора экономики. Документом предусмотрено образование департамента промышленности, сообщает пресс-центр правительства югры.

В состав ведомства войдут управления промышленной политики, агропромышленного комплекса, туризма, правового и экономического регулирования.

Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Деппромышленности Югры) является исполнительным органом государственной власти автономного округа, осуществляющим функции по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, управлению государственным имуществом, оказанию государственных услуг в сфере развития промышленности, в том числе, агропромышленного комплекса, туризма и пищевой промышленности.

Рубрики: Общество, Политика, ТЭК. Метки: , , , .


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