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В результате допингового скандала отменен 8-й этап Кубка мира в Тюмени и юниорский чемпионат мира 2017 в Острове

Опубликовано: 23 декабря 2016, 9:26 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Накануне, 22 декабря, Союз биатлонистов России (СБР) принял решение юниорский чемпионат мира 2017 года, который получил Остров в Псковской области, и 8-й этап Кубка мира, назначенный Тюмени, возвратить обратно IBU. Вопрос о переносе из Тюмени чемпионата мира 2021 года остается пока под вопросом.

Напомним, что данное решение принято после выступления Международного союза биатлонистов (IBU) с заявлением в связи с обвинениями против российских биатлонистов, упомянутых в докладе Ричарда Макларена, нарушавших антидопинговые правила. IBU получил сведения о 31 биатлонисте, один из них выступал только на национальном уровне, еще один уже был дисквалифицирован СБР за тот же случай, который указан в докладе Макларена.

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что отсутствие отстранения сборной России – сейчас самое важное решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU).

«Сборная России не отстранена от международных соревнований и продолжает участвовать в них как полноправный член IBU. Это важнейшее решение на данный момент. Разбирательства начаты и будут продолжены, а IBU будет действовать в соответствии с тем порядком, который прописан в конституции организации», – сказал Майгуров.

«Вопрос о переносе из Тюмени чемпионата мира 2021 года будет решаться на следующем конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU)», — сообщил Президент Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлокви.

Рубрики: Общество, Спорт, Страна и Мир. Метки: , , , , , , , .


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