В Югре новое назначение
Опубликовано: 23 декабря 2016, 12:11 | Служба новостей "ЮграPRO"
Василий Дудниченко назначен исполняющим обязанности директора департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Распоряжением губернатора Югры с 23 декабря 2016 года исполнение обязанностей директора департамента промышленности автономного округа возложены на Василия Дудниченко – первого заместителя директора окружного департамента экономического развития.
Напомним, что решение об образовании Департамента промышленности Югры принято 22 декабря правительством региона, в результате реорганизации департаментов по недропользованию и природных ресурсов и несырьевого сектора экономики.
Рубрики: Общество, Политика, ТЭК, Ханты-Мансийск. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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