В Югре новое назначение

Похожие:

ДТП в ХМАО: женское вождение обернулось травмами для водителя «Лады» За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано одно ДТП, в котором пострадал 1 человек. Накануне утром в городе Советском на перекрестке улиц Кирова и Калинина 25-летняя женщина-водитель автомобиля «Саньенг Кайрон» проезжала перекресток и столкнулась с движущимся по ... Читать полностью >>

В ХМАО ликвидируют департаменты по недропользованию и несырьевого сектора экономики Накануне, 22 декабря, правительством Югры принято решение о реорганизации департаментов по недропользованию и природных ресурсов и несырьевого сектора экономики. Документом предусмотрено образование департамента промышленности, сообщает пресс-центр правительства югры. В состав ведомства войдут управления промышленной политики, агропромышленного ... Читать полностью >>