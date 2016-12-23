В экономической столице Югры пять пожарных машин тушили жилой дом

В городе Сургуте ХМАО на проспекте Ленина произошло возгорание жилого дома. На место происшествия выезжали пять пожарных машин, 18 человек личного состава от подразделений МЧС, сообщает пресс-служба главног вправления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

В результате пожара пострадавших не было. Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель.

В Югре за 2016 год произошло 1321 пожар, погибло 37 человек, получили травмы 96 человек. За тот же период 2015 года произошло 1383 пожара, погибло 40 человек, пострадало 102 человека. Об этом рассказал корреспонденту «ЮграPRO» руководитель пресс-службы главного управления МЧС РФ по Югре Вадим Симоненко.