Шесть водителей на трассе в Югре чуть было не замерзли
Опубликовано: 23 декабря 2016, 12:55 | Служба новостей "ЮграPRO"
Испекторы ДПС Сургутского района помогли водителям транзитного большегрузного транспорта.
15 раз за минувшие сутки сотрудники ДПС приходили на помощь участникам дорожного движения, которые попали в трудную ситуацию из-за морозов. Экипажи ДПС патрулируют дороги, постоянно натыкаясь на людей, нуждающихся в помощи.
Так, на 34 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» инспекторы ДПС увидели шестерых водителей, которые стояли и голосовали на обочине дороги. Полицейские выяснили, что у водителей транзитного большегрузного транспорта случились из-за мороза сломались машины. Инспекторы отогрели водителей в патрульном автомобиле, предоставили горячий чай и продукты питания, а также помогли завести их автомобили. В настоящее время водители ждут потепления, чтобы продолжить движения к месту назначения, сообщает пресс-служба ОМВД России по Сургутскому району.
Рубрики: Происшествия, Сургутский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 23 декабря 2016, 13:03
Сегодня, 23 декабря, в 14.00 местного времени президент РФ Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию, которая за последние годы стала уже традиционной. Отметим, что пресс-конференцию Путина планировали провести 22 декабря, но, по просьбе президента, мероприятие было перенесено ... Читать полностью >>
Опубликовано 23 декабря 2016, 12:18
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано одно ДТП, в котором пострадал 1 человек. Накануне утром в городе Советском на перекрестке улиц Кирова и Калинина 25-летняя женщина-водитель автомобиля «Саньенг Кайрон» проезжала перекресток и столкнулась с движущимся по ... Читать полностью >>
Опубликовано 23 декабря 2016, 12:11
Василий Дудниченко назначен исполняющим обязанности директора департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Распоряжением губернатора Югры с 23 декабря 2016 года исполнение обязанностей директора департамента промышленности автономного округа возложены на Василия Дудниченко – первого заместителя директора ... Читать полностью >>
Хорошо рядом оказались гаишники которых так ругают водители……..