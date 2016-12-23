Шесть водителей на трассе в Югре чуть было не замерзли

Испекторы ДПС Сургутского района помогли водителям транзитного большегрузного транспорта.

15 раз за минувшие сутки сотрудники ДПС приходили на помощь участникам дорожного движения, которые попали в трудную ситуацию из-за морозов. Экипажи ДПС патрулируют дороги, постоянно натыкаясь на людей, нуждающихся в помощи.

Так, на 34 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» инспекторы ДПС увидели шестерых водителей, которые стояли и голосовали на обочине дороги. Полицейские выяснили, что у водителей транзитного большегрузного транспорта случились из-за мороза сломались машины. Инспекторы отогрели водителей в патрульном автомобиле, предоставили горячий чай и продукты питания, а также помогли завести их автомобили. В настоящее время водители ждут потепления, чтобы продолжить движения к месту назначения, сообщает пресс-служба ОМВД России по Сургутскому району.