Пятое заседание Думы Югры не обошлось без политического «скандала»
Опубликовано: 23 декабря 2016, 16:30 | Служба новостей "ЮграPRO"
Пятое заседании Думы Югры шестого созыва не обошлось без политического «скандала» — «меньшинство» в ультимативной форме потребовало от главы региона отставки вице-губернатора.
Фракция ЛДПР в Думе Югры, сегодня, 23 декабря, в ходе заседания окружного парламента потребовала от губернатора Натальи Комаровой отставки куратора экономического блока правительства региона Павла Сидорова. По мнению оппозиции, вице-губернатор является неэффективным руководителем.
«Фракция ЛДПР считает, что Павел Петрович Сидоров является неэффективным кадровым менеджером, и просит принять кадровое решение», — заявил Виктор Сысун.
Напомним, что не так давно, один из уральских СМИ опубликовал информацию о том, что «прокуратура направила на имя губернатора Югры Натальи Комаровой ряд представлений, раскрывающих новые факты махинаций в ведомстве Павла Сидорова и добровольная отставка чиновника поможет окружному правительству избежать громкого уголовного дела. В противном случае силовики обещают приехать за губернаторским протеже с наручниками».
Рубрики: Общество, Политика. Метки: Виктор Сысун, Дума Югры, Наталья Комарова, новости ХМАО, Новости Югры, Павел Сидоров, фракция ЛДПР, ХМАО, Югра.
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