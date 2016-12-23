Пятое заседание Думы Югры не обошлось без политического «скандала»

Пятое заседании Думы Югры шестого созыва не обошлось без политического «скандала» — «меньшинство» в ультимативной форме потребовало от главы региона отставки вице-губернатора.

Фракция ЛДПР в Думе Югры, сегодня, 23 декабря, в ходе заседания окружного парламента потребовала от губернатора Натальи Комаровой отставки куратора экономического блока правительства региона Павла Сидорова. По мнению оппозиции, вице-губернатор является неэффективным руководителем.

«Фракция ЛДПР считает, что Павел Петрович Сидоров является неэффективным кадровым менеджером, и просит принять кадровое решение», — заявил Виктор Сысун.

Напомним, что не так давно, один из уральских СМИ опубликовал информацию о том, что «прокуратура направила на имя губернатора Югры Натальи Комаровой ряд представлений, раскрывающих новые факты махинаций в ведомстве Павла Сидорова и добровольная отставка чиновника поможет окружному правительству избежать громкого уголовного дела. В противном случае силовики обещают приехать за губернаторским протеже с наручниками».