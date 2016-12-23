Онлайн-трансляция пресс-конференции Владимира Путина

Сегодня, 23 декабря, в 14.00 местного времени президент РФ Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию, которая за последние годы стала уже традиционной.

Отметим, что пресс-конференцию Путина планировали провести 22 декабря, но, по просьбе президента, мероприятие было перенесено на следующий день. Это произошло потому, что глава государства принял участие в траурной церемонии, посвященной похоронам Андрея Карлова, убитого российского посла в Турции.