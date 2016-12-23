Новогодний гороскоп для мобильных Козерогов

23 декабря 2016г. ХМАО-Югра, ЯНАО. Среди абонентов «МегаФона» на Урале Козерогов больше всего – свыше полумиллиона. Таковы данные специалистов, которые продолжают анализировать мобильные предпочтения и составлять астропрогноз для пользователей сети на каждый месяц. В суровом декабре этот решительный, независимый и «продвинутый» знак Зодиака вступает в свои права.

«Козероги – первый гороскопический знак наших абонентов, у которых среди гаджетов в лидерах сразу несколько нестареющих моделей iPhone. Абоненты-Козероги активно переходят и в сеть LTE – сегодня более 100 000 владельцев смартфонов отдают предпочтения девайсам с поддержкой сети четвертого поколения. И это не удивительно, ведь в уходящем году на карте связи «МегаФона» появились сотни объектов 4G, впервые высокоскоростной интернет смогли оценить жители порядка 55 населенных пунктов, где проживает более 1 500 000 человек», – говорит Сергей Алферов, директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале.

Подробнее о других трендах, свойственный Козерогам, проживающим на Урале, – в нашем МегаГороскопе.