Главное политическое событие года в Югре

Сегодня с ежегодным обращением к жителям автономного округа, депутатам и представителям общественности выступит губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Отметим, что ежегодное обращение губернатора Югры в этом году переносилось 2 раза. Первое выступление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальи Комаровой к жителям автономного округа было запланировано на 9 декабря, сразу после заседания окружной Думы VI созыва. Местом проведения важного для региона мероприятия тогда выбрали здание шахматной академии Югры.

Стоит заметить, что свое ежегодное обращение Наталья Владимировна планировала провести после ежегодного обращения президента России Владимира Путина, в то время как ее коллеги по «тюменской матрешке» Губернатора Тюменской области Владимир Якушев и глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин выступили с ежегодным посланием 24 ноября.

Но трагические события 4 декабря, в результате которого погибло 12 югорчан, внесли свои коррективы: губернатор Югры подписала распоряжение об отмене и переносе не только мероприятий, посвященных 86-летию со дня образования региона, но и обращение губернатора к югорчанам на 23 декабря.

Второе выступление губернатора Натальи Комаровой, которое должно было состояться в 14 часов 23 декабря 2016 года, опять переносится, но теперь уже по времени. Время выступления Комаровой пришлось перенести из-за того, что пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая должна была состояться 22 декабря, перенесли из-за похорон посла Андрея Карлова на 23 декабря 2016 года ровно на 12:00 по московскому времени.

И наконец-то, главное политическое событие года — ежегодное обращение состоится сегодня, 23 декабря, в 13 часов в КТЦ «Югра-Классик».

Надеемся, что ничего уже этому событию не помешает!