ДТП в ХМАО: женское вождение обернулось травмами для водителя «Лады»
Опубликовано: 23 декабря 2016, 12:18 | Служба новостей "ЮграPRO"
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано одно ДТП, в котором пострадал 1 человек.
Накануне утром в городе Советском на перекрестке улиц Кирова и Калинина 25-летняя женщина-водитель автомобиля «Саньенг Кайрон» проезжала перекресток и столкнулась с движущимся по главной дороге автомобилем «Лада Ларгус». В результате ДТП водитель «Лады» был травмирован, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре.
Рубрики: Происшествия, Советский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 23 декабря 2016, 12:11
Василий Дудниченко назначен исполняющим обязанности директора департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Распоряжением губернатора Югры с 23 декабря 2016 года исполнение обязанностей директора департамента промышленности автономного округа возложены на Василия Дудниченко – первого заместителя директора ... Читать полностью >>
Опубликовано 23 декабря 2016, 12:02
Накануне, 22 декабря, правительством Югры принято решение о реорганизации департаментов по недропользованию и природных ресурсов и несырьевого сектора экономики. Документом предусмотрено образование департамента промышленности, сообщает пресс-центр правительства югры. В состав ведомства войдут управления промышленной политики, агропромышленного ... Читать полностью >>
Опубликовано 23 декабря 2016, 12:01
В Югре к концу подходит морозная неделя, синоптики прогнозируют повышение температуры. Но оказалось, что северный Ханты-Мансийск совсем не готов к суровым морозам. Теперь остается лишь надеяться, что холода больше не посетят Югру, что конечно, маловероятно. ... Читать полностью >>