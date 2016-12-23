ДТП в ХМАО: женское вождение обернулось травмами для водителя «Лады»

Накануне, 22 декабря, правительством Югры принято решение о реорганизации департаментов по недропользованию и природных ресурсов и несырьевого сектора экономики. Документом предусмотрено образование департамента промышленности, сообщает пресс-центр правительства югры. В состав ведомства войдут управления промышленной политики, агропромышленного ... Читать полностью >>

В Югре к концу подходит морозная неделя, синоптики прогнозируют повышение температуры. Но оказалось, что северный Ханты-Мансийск совсем не готов к суровым морозам. Теперь остается лишь надеяться, что холода больше не посетят Югру, что конечно, маловероятно. ... Читать полностью >>