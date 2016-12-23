86-летний мужчина в Югре лишился кистей рук. Что еще принесли с собой рекордные морозы?

Нефтяной регион окутан настоящими сибирскими морозами. Холода наступили еще в конце прошлой недели и продолжают держаться по сей день.

Как корреспонденты «ЮграPRO» писали ранее, в окружном центре ХМАО уже несколько раз был побит температурный рекорд. 20 декабря был побит рекорд 1937 года: столбик термометра остановился на отметке минус 43 градуса, а в страшном тридцать седьмом — 39,2 градуса мороза, а уже 21 декабря температура опустилась до минус 47 градусов, побив рекорд 1976 года, тогда столбик термометра показывал минус 47,6, об этом рассказала Ольга Андреева, начальник отдела метеопрогнозов в ХМАО.

В то время, когда здравомыслящие югорчане греются дома, усиленно работать приходится силовым структурам.

Так 22 декабря в 00 часов 20 минут, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники ДПС ГИБДД Сургута по ул. Югорский тракт 38, заметили автомобиль «Мерседес», стоящий неподалеку от ТРЦ «Сити мол». Водитель рассказывает о том, что автомобиль не заводится, а сам мужчина, естественно, замерзает. Инспекторы ДПС Владислав Корытный и Анатолий Сельсков пригласили водителя в патрульный автомобиль, чтобы согреться, а также оказали помощь в буксировке машины до теплого бокса. Всего в ту ночь сотрудниками ДПС была оказана помощь 22 участникам дорожного движения, сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.

Также не оставили людей в опасности Госавтоинспекторы Нижневартовского района, помогали водителям, автомобили которых из-за сильных морозов вышли из строя.

Стоит рассказать про случай, произошедший 20 декабря на автодороге «Нижневартовск – Радужный». На 35 км трассы инспекторы лейтенант полиции Владимир Нестеров и старший лейтенант полиции Дмитрий Понамарев заметили стоящий автомобиль «Шевроле AVEO» с включенной аварийной сигнализацией. Водитель сообщил, что у машины спущено два колеса. Сотрудники полиции так решили проблему: попутным транспортом они отправили пассажира в город, а водителю помогли устранить неисправность, после чего мужчина благополучно продолжил движение.

Кроме того, на данной дороге инспекторы ДПС Нижневартовска лейтенант полиции Алексей Морозов и старший лейтенант полиции Олег Мищенко когда уже стемнело заметили стоящий из-за неисправности автомобиль «КРАЗ», водителя которого не было в автомобиле, он отправился за помощью. Во избежание ДТП испекторы ДПС на патрульном автомобиле с включенными проблесковыми маячками встали позади грузовика. Дождавшись водителя, полицейские помогли убрать автомобиль с проезжей части, после чего транспортное средство было отбуксировано в безопасное место.

В этот же день полицейскими Нижневартовского района была оказана помощь еще трем водителям, транспортные средства которых из-за сильных морозов вышли из строя. Госавтоинспекторы отогревали водителей в патрульных автомобилях, останавливали попутные транспортные средства, помогали убирать неисправные транспортные средства с проезжей части.







Стоит заметить, кроме сотрудников ГИБДД усиленно работали и медики.С начала декабря в окружной больнице Ханты-Мансийска зафиксировано 11 случаев обморожения, четыре из которых приходятся на последние несколько дней, когда столбики термометров падали до критических отметок. В основном пациенты поступали с обморожением 1-2 степени, то есть без фатальных повреждений. Врачи отмечают, что основная причина — алкогольное и наркотическое опьянение, когда человек перестаёт контролировать окружающую обстановку. Зафиксирован и случай обморожения на трассе. Машина заглохла, и пока люди ждали помощи, отморозили пальцы рук и ног. Однако, как рассказывают медицинские работники, в целом, ситуация не выходит за рамки нормы.

Учить сибиряков поведению в холода, занятие, казалось бы, бессмысленное. Ведь каждый знает, что одеваться надо теплее, за город без крайней необходимости не выезжать. А старожилы так и вообще скажут — 46 это и не морозы ещё. Мол, они и не в такие холода на улице работали. А когда на градуснике всего -35, можно спокойно отправляться на прогулку. Но подобного пренебрежения, природа не прощает, сообщает пресс-служба ОКБ Ханты-Мансийска.

Так 86-летний пенсионер в одиночку отправился в морозы на прогулку, что обернулось трагедией. Все дело в том, что мужчина провалился в яму.







«Леший понес меня. Я всегда ходил по линии электропередач к осмотру. Но я ведь уж на пенсии был, можно было не ходить. Раньше мы ходили всегда вдвоём и друг друга выручали. А тут. Недалёко и отошёл то. Какие-то поленницы дров наворочены, шурфы. И всё снегом заметено. Ну, и я твёрдо ходил. И как в яму улетел. И из этой ямы я больше часа выбирался».

Выбравшись из ямы, насквозь замёрзший мужчина сам добрался до дома. Он получил обморожение конечностей. Ноги удалось спасти, а вот кистей рук 86-летний пенсионер лишится. А ведь трагедии можно было бы избежать, если бы Владимир Леонидович отправился на прогулку не один. С начала декабря в ОКБ зафиксировали чуть более десятка обморожений. Однако, сильные холода опасны не только морозами, но и скачками давления.

А вот на станции скорой помощи отмечают — сильные холода большинство югорчан переносит нормально, количество вызовов бригад не превышает норму.





Пока у медиков все в пределах нормы, недостатки в работе демонстрирует сфера ЖКХ. Накануне в окружном центре Югры без тепла остался целый жилой микрорайон. Все дело в остановке котельной, которая отапливает дома №10,12,14,16 по улице Ямская. В данный момент ее работа уже восстановлена, в том числе силами оперативного штаба города теплоподача возобновилась.

«Администрация Ханты-Мансийска намерена провести работу по изучению причин и условий, повлекших возникновение аварийной ситуации. Все материалы для принятия мер реагирования будут направлены в Ростехнадзор», — отметил директор Департамента городского хозяйства Руслан Речапов.

Кроме того, стоит отметить жалобы жителей Ханты-Мансийска на некомфортную температуру в детских садах города.

«Вчера вечером в нашем детском саду проходил утренник. Честно, даже я замерзла пока смотрела выступление своего ребенка. Раньше мы ходили в садике в шортиках и в футболках, теперь колготки не снимаем и кофточка – обязательно. Младший сын тоже ходит в этот же сад, так их в одежде спать укладывают»,- сообщила корреспонденту «ЮграPRO» родитель, чьи дети посещают детский сад №18 «Улыбка» в г. Ханты- Мансийске.

К сожалению, попытки связаться с директором департамента образования Администрации Ханты-Мансийска Юрием Личкуном оказались безрезультатны.

Но и ситуация с холодом в детских садах – это не все. Жители окружного центра Югры за время холодов погрязли в мусоре. В жилых дворах наблюдаются завалы мусорных баков и близлежащих площадок.





В данный момент Администрация Ханты-Мансийска принимает все меры для того, чтобы не допустить захламления мусорных площадок, хотя уже поздно. Аномально сильные морозы в окружной столице не позволили работать в последние дни уборочной технике, так как гидравлические машины не могут действовать на морозе ниже -40 градусов, но со вчерашнего дня коммунальщики вышли на работу и осуществляют вывоз мусора.

«На очистку города и вывоз мусора направлены специальные бригады. Принято решение выпустить самосвальную технику и людей, вручную убирать мусор, который скопился. Муниципальные предприятия ДЭП и ЖКУ, которые вывозя мусор, организовали работу 9 машин, — рассказал директор Департамента городского хозяйства Руслан Речапов. — С сегодняшнего дня ожидается потепление и выйдет вся техника на вывоз мусора. К работе готово 12 бригад».

В Югре к концу подходит морозная неделя, синоптики прогнозируют повышение температуры. Но оказалось, что северный Ханты-Мансийск совсем не готов к суровым морозам. Теперь остается лишь надеяться, что холода больше не посетят Югру, что конечно, маловероятно. Естественно, есть надежда, что подобный опыт покажет ошибки и направления для дальнейшей работе и в будущем мы лучше переживем аномально низкие температуры.