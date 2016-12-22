Время «Ч» для российского биатлона наступило. Ждем результаты.

Сегодня в Мюнхене в 15.00 по московскому времени состоится заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), посвященное проблеме допинга в российском спорте.

Как ИА «ЮграPRO» сообщало, стало известно, что ВАДА после доклада независимого эксперта Ричарда Макларена предоставило Международному союзу биатлонистов (IBU) список из 31 российского спортсмена, нарушавшего антидопинговые правила. Когда все решится? Собираются успеть до праздников – даже европейских. Андрес Бессеберг пообещал, что 22 декабря будет дан полный ответ.

Группа из пяти экспертов выступит с отчетом перед исполкомом IBU и предложит дисциплинарные меры в соответствии с антидопинговыми правилами.

В состав исполкома входят: президент IBU норвежец Андерс Бессеберг, первый вице-президент россиянин Виктор Майгуров, вице-президенты – австриец Клаус Ляйстнер, американец Макс Кобб, словак Ивор Лехотан, немец Томас Пфеллер, швед Олле Далин, глава медицинского департамента Нами Ким из Южной Кореи, а также генеральный секретарь Николь Реш (без права голоса).

Если комиссия примет решение о временном отстранении отдельных спортсменов или всей сборной, то оно вступит в силу с четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе (5-8 января).

Также в IBU рассмотрят вопрос о проведении чемпионата мира среди юниоров в Острове (февраль) и этапа Кубка мира в Тюмени (март).