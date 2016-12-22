Мошенники в ХМАО торгуют дорогими собаками… виртуально.

Жительница Нижневартовска стала очередной жертвой интернет-мошенников.

Накануне, 20-летняя вартовчанка на сайте нашла объявление о продаже щенка породы «Померанский Шпиц». Девушка собиралась сделать подарок сестре и связалась по телефону с продавцом.

Созвонившись с продавцом, потерпевшая узнала, что щенок находится в Нефтеюганске, и для доставки в город Нижневартовск нужно оплатить две тысячи рублей, а остальные деньги после получения «четвероногого друга». Девушка согласилась. Тогда мошенница под предлогом проверки платежеспособности покупателя, попросила пройти к банкомату и провести определенные действия с банковской картой. В результате доверчивости девушки, после определенного нажатия клавиш, подключилась услуга «Мобильный банк» на телефонный номер злоумышленников. Тут же с банковской карты вартовчанки были сняты деньги в сумме 31 000 рублей. Далее по обычному сценарию: телефон абонента выключен, ни денег, ни товара у покупателя нет.

Девушка обратилась в полицию. В настоящее время оперативниками установлено, что номер телефона мошенников зарегистрирован в Москве, проводятся все необходимые мероприятия для установления личности злоумышленников, сообщает пресс-служба УМВД России по Нижневартовску.