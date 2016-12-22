Четверг, 22 декабря 2016 18+

Комментарии:

Мошенники в ХМАО торгуют дорогими собаками… виртуально.

Опубликовано: 22 декабря 2016, 13:17 | Служба новостей "ЮграPRO"

shpic

Жительница Нижневартовска стала очередной жертвой интернет-мошенников.

Накануне, 20-летняя вартовчанка на сайте нашла объявление о продаже щенка породы «Померанский Шпиц». Девушка собиралась сделать подарок сестре и связалась по телефону с продавцом.

Созвонившись с продавцом, потерпевшая узнала, что щенок находится в Нефтеюганске, и для доставки в город Нижневартовск нужно оплатить две тысячи рублей, а остальные деньги после получения «четвероногого друга». Девушка согласилась. Тогда мошенница под предлогом проверки платежеспособности покупателя, попросила пройти к банкомату и провести определенные действия с банковской картой. В результате доверчивости девушки, после определенного нажатия клавиш, подключилась услуга «Мобильный банк» на телефонный номер злоумышленников. Тут же с банковской карты вартовчанки были сняты деньги в сумме 31 000 рублей. Далее по обычному сценарию: телефон абонента выключен, ни денег, ни товара у покупателя нет.

Девушка обратилась в полицию. В настоящее время оперативниками установлено, что номер телефона мошенников зарегистрирован в Москве, проводятся все необходимые мероприятия для установления личности злоумышленников, сообщает пресс-служба УМВД России по Нижневартовску.

Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

252
Просмотры:
4
Поделились:
3 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

Депутаты Югры настаивают на усилении безопасности при перевозках детей автобусами

Опубликовано 22 декабря 2016, 17:17

Депутаты думы Югры шестого созыва решили обратиться к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и министру транспорта Максиму Соколову с предложением внести изменения в федеральное законодательство, повышающие безопасность перевозки детей автобусами. Данный вопрос будет рассмотрен на ... Читать полностью >>

Евгений Редькин: доклад Макларена это бред на 99 процентов

Опубликовано 22 декабря 2016, 15:25

Евгений Редькин, олимпийский чемпион и чемпион мира и чемпион мира среди юниоров, экс-директор департамента физической культуры и спорта ХМАО уверен, что решение Чехии бойкотировать этапы Кубка мира по биатлону в Тюмени является знаком солидарности со странами ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2016



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO