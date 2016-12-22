Ханты-Мансийский банк проводит акцию «Новогодняя распродажа монет»!

Ханты-Мансийский банк (Западно-Сибирский филиал банка «Открытие») в канун новогодних праздников проводит распродажу инвестиционных и памятных монет. Посетители могут приобрести понравившиеся изделия со скидкой до 25 процентов.

В акции участвуют российские серебряные монеты номиналом от 1 до 100 рублей. Самая дорогая из участвующих в распродаже – килограммовая серебряная монета Исторической серии, посвященная добровольному вхождению Бурятии в состав России. Купить ее можно с учетом скидки за чуть более 88 тыс. рублей. Также в продаже изделия различных серий и тематики – спорт, лунный календарь, архитектурные памятники, животный мир, выдающиеся политики и спортсмены, исторические события и даты – свыше 300 монет.

Акция действует до 31 декабря 2016 года во всех офисах обслуживания Западно-Сибирского филиала банка «Открытие».

Монета – хороший подарок для родных и близких, её можно презентовать коллегам, друзьям, деловым партнёрам. Загляните в офисы Ханты-Мансийского банка и сделайте свой выбор!