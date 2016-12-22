Главный абориген Югры Айпин второй раз «обхитрил» Комарову

Председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы ХМАО Еремей Айпин сделал «ход конем по голове» в духе Остапа Бендера. Он провел собрание участников Ассамблеи перед предстоящим заседанием окружной Думы, на котором назначили депутата-боксера Проводникова заместителем председателя Ассамблеи.

Стоит отметить, что президент общественной организации «Спасение Югры» Александр Новьюхов должен получить статус члена Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера на заседании Думы Югры 23 декабря.

Как «ЮграPRO» сообщало ранее, «вакантный» мандат Александр Новьюхов получит вследствие того, что Елена Дубенчук, которая избиралась в окружной парламент по спискам ВПП «Единая Россия», сложила свои депутатские полномочия. Решение о том, кому передать освободившийся депутатский мандат, принимал Политсовет партии большинства. Вопрос о наделении Новьюхова депутатскими полномочиями рассмотрят на заседании окружного парламента 23 декабря.

По неофициальным данным, как сообщают уральские СМИ, губернатор Наталья Комарова имела намерение продвинуть Александра Новьюхова на пост заместителя председателя Ассамблеи, которую сейчас возглавляет Еремей Айпин.

Но вопреки всем ожиданиям, вчера, 21 декабря, под председательством Еремея Айпина состоялось заседание Ассамблеи представителей КМНС в окружной Думе, на котором депутата Проводникова назначили заместителем председателя Ассамблеи! Это означает, что теперь Александру Новьюхову значимый пост в Ассамблее не достанется и он станет рядовым участником данного собрания.

Отметим, что в заседании Ассамблеи приняли участие депутаты окружной Думы Руслан Проводников, Александр Филипенко, директор Департамента внутренней политики автономного округа Александр Скурихин, почётный гражданин Югры Мария Волдина, а также сотрудники аппарата регионального парламента.

Неужели Скурихин, глава департамента внутренней политики, не смог ничем противостоять Айпину? Ведь эксперты считали, что глава региона, с появлением в Ассамблее Новьюхова, завершит свой план по созданию в региональном парламенте второго «центра влияния» со стороны КМНС в противовес ее давнему оппоненту — депутату Еремею Айпину, по формуле: «свой абориген» и «чужой абориген».

«Это — не первый случай, когда Айпин переигрывает Наталью Комарову. При формировании Ассамблеи коренных малочисленных народов Севера Думы ХМАО пятого созыва на должность председателя Ассамблеи была согласована с губернатором региона кандидатура депутата Надежды Алексеевой. Кроме того, кандидатура Алексеевой была согласована и с Москвой. Но Айпин, в тайне договорившись с оппозицией, в частности с Филипенко (депутат Александр Филипенко на тот момент был в партии «Справедливая Россия»), чтобы тот на открытом голосовании, вопреки договоренностям проголосовал за него, и Айпин выставляет свою кандидатуру, получает большинство голосов и опять, наперекор решению губернатора, становится Председателем Ассамблеи», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» источник, знакомый с ситуацией.

Но Еремей Данилович не только переиграл Наталью Владимировну в административных шахматах, он еще и выгодно пристроил свою семью поближе к бюджетной «кормушке», об этом ИА «ЮграPRO» писало ранее: зять — Пурышев Александр Михайлович - после неудавшейся попытки попасть в Государственную Думу через праймериз, трудится советником при тесте, дочь — Айпина Марина Еремеевна - помощником у Руслана Проводникова (депутат Думы Югры шестого созыва), вторая дочь, Салтанова (Айпина) Ольга Еремеевна, также с подачи любящего отца трудится помощником Проводникова. Все — при деле! Вот такой «семейный портрет» в интерьере общественно-политической жизни Югры как наследие общественно-родового строя, из которого отдельные, наиболее предприимчивые представители лихо впрыгнули в неразвитой капитализм со всеми его правовыми и морально-этическими дырами!

Фото URA.RU