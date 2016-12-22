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Ежегодное обращение Губернатора Югры к жителям региона опять перенесли

Опубликовано: 22 декабря 2016, 11:46 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Ежегодное обращение губернатора ХМАО Натальи Комаровой к жителям автономного округа, депутатам и представителям общественности, которое должно было состояться в 14 часов 23 декабря 2016 года, переносится по времени. Наталья Комарова обратится с посланием к жителям Югры в 13 часов этого же дня.

Время выступления Комаровой пришлось перенести из-за того, что пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая должна была состояться 22 декабря, перенесли из-за похорон посла Андрея Карлова на 23 декабря 2016 года ровно на 12:00 по московскому времени.

Рубрики: Политика. Метки: , , , .


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