Евгений Редькин: доклад Макларена это бред на 99 процентов

Евгений Редькин, олимпийский чемпион и чемпион мира и чемпион мира среди юниоров, экс-директор департамента физической культуры и спорта ХМАО уверен, что решение Чехии бойкотировать этапы Кубка мира по биатлону в Тюмени является знаком солидарности со странами Евросоюза. Он не исключил, что Россия может быть лишена права на проведение турнира.

«Поддержка бойкотов другими странами — солидарность участников Евросоюза. Когда они приезжают к нам и в Ханты-Мансийск, и в Тюмень, прыгают от счастья, как все хорошо и здорово. Но теперь многие государства вынуждены проявить солидарность и сказать, что в России — все плохо. Думаю, что президент IBU Андерс Бессеберг тоже находится под определенным давлением. Все общественные международные организации попали, к сожалению, в политический коллапс. Не исключаю, что чемпионат могут отобрать. Я не верю в доклад Макларена. Это бред на девяносто девять процентов. Не исключаю, что кто-то мог принимать запрещенные препараты, но не все же сразу!» — сказал Редькин.

Напомним, что сегодня в Мюнхене в 15.00 по московскому времени состоится заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), посвященное проблеме допинга в российском биатлоне, по результатам которого будет принято решение о дальнейшей судьбе российского мирового биатлона.

Также стоит отметить, что после публикации второй части доклада Макларена и передачи ВАДА списка 31 российского биатлониста, обвиненного в нарушении антидопинговых правил, ряд спортсменов и сборных тут же выступили с заявлением о намерении бойкотировать старт этого сезона в Тюмени и поставили под сомнение справедливость получения Тюменью права на проведение ЧМ-2021.