ДТП в Ханты-Мансийске: в результате столкновения трех иномарок пострадали люди

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 3 ДТП, в которых 4 человека получили травмы.

Накануне утром в окружном центре ХМАО на Восточной Объездной дороге водитель автомобиля «Нисан Навара» въехал в «Тойоту Камри», после чего, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хендай Акцент». В результате этой аварии водитель «Хендая» и его пассажирка получили травмы.

Кроме этого, накануне вечером в Сургуте на улице Западная водитель автомобиля «Хендай Элантра», «выскочил на встречку» и столкнулся с транспортным средством «Фольсваген Транспортер». В итоге пассажир «Хендая» госпитализирован с травмами в больницу, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Югре.





