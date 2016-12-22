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ДТП в Ханты-Мансийске: в результате столкновения трех иномарок пострадали люди

Опубликовано: 22 декабря 2016, 12:03 | Служба новостей "ЮграPRO"

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За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 3 ДТП, в которых 4 человека получили травмы.

Накануне утром в окружном центре ХМАО на Восточной Объездной дороге водитель автомобиля «Нисан Навара» въехал в «Тойоту Камри», после чего, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хендай Акцент». В результате этой аварии водитель «Хендая» и его пассажирка получили травмы.

Кроме этого, накануне вечером в Сургуте на улице Западная водитель автомобиля «Хендай Элантра», «выскочил на встречку» и столкнулся с транспортным средством «Фольсваген Транспортер». В итоге пассажир «Хендая» госпитализирован с травмами в больницу, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Югре.

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Рубрики: Происшествия, Сургут, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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