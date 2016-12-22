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Депутаты Югры настаивают на усилении безопасности при перевозках детей автобусами

Опубликовано: 22 декабря 2016, 17:17 | Служба новостей "ЮграPRO"

komarova

Депутаты думы Югры шестого созыва решили обратиться к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и министру транспорта Максиму Соколову с предложением внести изменения в федеральное законодательство, повышающие безопасность перевозки детей автобусами.

Данный вопрос будет рассмотрен на очередном заседании окружной Думы, 23 декабря. Стоит, отметить, что данный вопрос был ранее инициирован  губернатором Югры на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в УрФО Игоре Холманских, на котором Наталья Комарова обозначила пять основных направлений дополнительных мер по перевозке детей в регионе.

Отметим, что из пяти направлений  на первое место глава региона поставила необходимость дополнить приказ МВД РФ об организации сопровождения патрульными автомобилями Госавтоинспекции положениями, запрещающими перевозки групп детей в неблагоприятных погодно-климатических условиях, а также возможностью подавать заявки на сопровождение автобусов, перевозящих детей, вне зависимости от их количества.

Напомним, что 4 декабря на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись рейсовый автобус, который вез детскую спортивную команду по акробатике в Нефтеюганск, два грузовых автомобиля типа «седельный тягач», перевозившие спецтехнику, а также легковой автомобиль. В автобусе ехали 32 человека, 12 из них погибли.

Рубрики: Общество, Политика. Метки: , , , , , , .


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