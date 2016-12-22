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SOS! Аномальные холода оставили без тепла целый микрорайон в столице Югры

Опубликовано: 22 декабря 2016, 16:41 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Установившиеся аномальные холода в Югре не проходят бесследно: в городе Ханты-Мансийск без тепла остался целый жилой микрорайон.

«В столице Югры остались без тепла жилые дома №10,12,14,16 по улице Ямской. Остановилась котельная. В настоящий момент рабочие пытаются ее запустить. Батареи — еле теплые. Позавчера была такая же ситуация. В 5 утра вышла из строя котельная, но ее смогли запустить в течении 2-х часов», — сообщил источник знакомый с ситуацией.

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Напомним, что аномальная температура держится в Югре уже несколько дней, столбик термометра сейчас показывает 45 градусов. В окружном центре ХМАО уже несколько раз был побит температурный рекорд. 20 декабря был побит рекорд 1937 года: столбик термометра остановился на отметке минус 43 градуса, а в страшном тридцать седьмом — 39,2 градуса мороза, а уже 21 декабря температура опустилась до минус 47 градусов, побив рекорд 1976 года, тогда столбик термометра показывал минус 47,6, об этом рассказала Ольга Андреева, начальник отдела метеопрогнозов в ХМАО.

«Мы — не в курсе. Нам такую информацию могут и не сообщить», — сообщил корреспонденту «ЮграPRO» по поводу остановившейся котельной Вадим Симоненко, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС РФ по ХМАО.

Не в курсе происходящих событий и в Правительстве округа, хотя накануне холодов велись бодрые разговоры о создании некоего единого штаба для оперативного решения возможных чрезвычайных происшествий.

Редакции «ЮграPRO» удалось связаться с одним из жителей данного микрорайона, который сообщил, что в квартире  уже отсутствует холодная вода, а еще говорят, что в системе отопления слили воду, что явно сигнализирует о возможности затяжного ремонта в котельной.

Жительница дома 12 по ул. Ямской дала нашему корреспонденту информацию, которая может не на шутку испугать в такие жуткие морозы:

«Пришла с работы  и сразу почувствовала, что дома — прохладно, батареи снова еле теплые. Третьего дня утром возле дома стояла аварийная машина, но когда бежишь в  мороз на работу, не очень-то есть время выяснять причины. И вот сегодня — снова проблемы с отоплением. Дом-то новый, и котельная — новая, даже в голову не приходит,  что может случиться авария.»

Как удалось выяснить нашему корреспонденту в АУ «Водоканал», это — второе на этой неделе отключение тепла в микрорайоне. В настоящий момент осуществляется аварийная замена крана (какого, нам не пояснили). Часа через 2-3 планируют отопление запустить. Тем не менее, жильцам  предлагают подготовить обогревательные приборы на  случай существенного понижения температуры в квартирах.

А пока остается только воспользоваться уже проверенным по силе своего психологического воздействия бодрым алгоритмом, предложенным в свое время нашим премьером  Дмитрием Медведевым: «Тепла нет, но вы держитесь!»

Рубрики: Общество, Происшествия, Ханты-Мансийск, Экология. Метки: , , , .


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