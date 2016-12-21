Врачи Ханты-Мансийска и Москвы, в режиме телемоста, обсудили здоровье пациентов, пострадавших в аварии 4 декабря

Накануне, 20 декабря, в режиме видеоконференции прошла встреча врачей Ханты-Мансийска и Москвы, на которой ведущие специалисты окружной клиники и НИИ нейрохирурги имени Бурденко обменялись мнениями о состоянии здоровья пациентов, пострадавших в автоаварии 4 декабря.

Московские специалисты информировали о том, что девочка, которую перевели в профильное отделение «уверенно набирает баллы». Она уже самостоятельно кушает, к занятию с ней приступили логопеды.

В реанимации московской клиники один ребенок уже 4-е сутки дышит самостоятельно, в ближайшее время врачи института нейрохирурги планируют перевести его в профильное отделение. Второй ребенок пока в реанимации — на искусственной вентиляции легких.

В Ханты-Мансийске в реанимации по-прежнему находятся два ребенка. По мнению врачей, у детей — медленная положительная динамика. Они пока находятся на искусственной вентиляции легких. Врачи окружной клиники говорили об огромном потенциале детского организма с надеждой на восстановление.

Всего на стационарном лечении в Окружной клинической больнице сегодня находятся семь человек, пострадавших в автоаварии под Ханты-Мансийском, из них – шесть детей.

В профильных отделениях четыре ребенка и взрослый. Взрослая пациентка переведена специалистами по состоянию здоровья из тяжелой в среднюю степень тяжести.

С момента поступления 19 пострадавших в окружную клинику, на сегодняшний день в Ханты-Мансийске уже выписаны 9 человек, 5 из них – дети.

После выписки все пациенты будут проходить амбулаторное лечение по месту жительства в Нефтеюганске, сообщает пресс-центр Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска.