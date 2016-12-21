Врачи Ханты-Мансийска и Москвы, в режиме телемоста, обсудили здоровье пациентов, пострадавших в аварии 4 декабря
Опубликовано: 21 декабря 2016, 12:24 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне, 20 декабря, в режиме видеоконференции прошла встреча врачей Ханты-Мансийска и Москвы, на которой ведущие специалисты окружной клиники и НИИ нейрохирурги имени Бурденко обменялись мнениями о состоянии здоровья пациентов, пострадавших в автоаварии 4 декабря.
Московские специалисты информировали о том, что девочка, которую перевели в профильное отделение «уверенно набирает баллы». Она уже самостоятельно кушает, к занятию с ней приступили логопеды.
В реанимации московской клиники один ребенок уже 4-е сутки дышит самостоятельно, в ближайшее время врачи института нейрохирурги планируют перевести его в профильное отделение. Второй ребенок пока в реанимации — на искусственной вентиляции легких.
В Ханты-Мансийске в реанимации по-прежнему находятся два ребенка. По мнению врачей, у детей — медленная положительная динамика. Они пока находятся на искусственной вентиляции легких. Врачи окружной клиники говорили об огромном потенциале детского организма с надеждой на восстановление.
Всего на стационарном лечении в Окружной клинической больнице сегодня находятся семь человек, пострадавших в автоаварии под Ханты-Мансийском, из них – шесть детей.
В профильных отделениях четыре ребенка и взрослый. Взрослая пациентка переведена специалистами по состоянию здоровья из тяжелой в среднюю степень тяжести.
С момента поступления 19 пострадавших в окружную клинику, на сегодняшний день в Ханты-Мансийске уже выписаны 9 человек, 5 из них – дети.
После выписки все пациенты будут проходить амбулаторное лечение по месту жительства в Нефтеюганске, сообщает пресс-центр Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска.
Оксана Подгорная.
Сейчас читала репортаж про конференцию врачей в ОКБ г. Ханты-Мансийска, которая состоялась в пятницу 23 декабря 2016 года. Там решалась судьба девочек, которые до сих пор находятся в реанимации.!!!! Слава автору текста!!! На самом же деле все иначе. В реанимации Ханты-Мансийска находится две маленькие девочки: моя племянница Подгорная Вика и Полина. Эти дети нуждаются в серьезном лечении.На сегодня дети в сознание не пришли.Эти дети принесли кучу медалей городу и про них пытаются забыть!!! С понедельника их переводят в профильное отделение для того, чтоб они там сами пытались реабилитироваться. Теперь спрос с родителей. Родители должны приводить своих детей в сознание самостоятельно, путем общения и какими то воспоминаниями из жизни детей. Реанимация отказывается их дальше восстанавливать. Лечения они уже там никакого не получают. Сейчас этим девочкам нужно немедленно вылетать в Москву и получать там специализированное лечение. Такого мнения придерживаются и врачи реанимации ОКБ, но Москва отказывается их забирать!!! А почему? Да потому, что тех трех детей они забрали лишь для «галочки». Забрали тех, кого точно можно восстановить и «заработать» массу положительной репутации своей клинике!!!!!! Спасибо врачам с Ханты-Мансийска за то, что моя племянница жива!!!! Но жаль, что тогда когда дети по настоящему нуждаются в помощи квалифицированных специалистов-они «умывают» руки!!!!! За что это девочкам» Чем они провинились перед округом? Губернатор обещала детей отправить в Москву, но сейчас она молчит. А как тяжело смотреть ребенку в глаза, когда она перед тобой лежит в беспомощном состоянии и всевозможными жестами пытается просить «руку помощи», а ему в это время бьют по рукам. А все потому, что эти дети уже никому не интересны. С них в свое время выжали все, что можно было. А теперь лежите где нибудь в дальнем углу на специализированной кровати для беспомощных и ждите…. ждите…. ждите… Вдруг Вам повезет и Вы когда нибудь придете в сознание….. Слава, слава докторам!!!!!!! Позорники!!!!!!
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