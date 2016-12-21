Террористическая организация «Джейш аль-Фатх» взяла на себя ответственность за убийство Андрея Карлова

Ответственность за убийство российского посла в Турции Андрея Карлова взяла на себя организация «Джейш аль-Фатх» — коалиция сирийских боевиков, в которую в том числе входит «Джабхат Фатх аш-Шам» (прежнее название «Джабхат ан-Нусра» — террористическая организация, запрещена в России). Об этом сообщает иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление боевиков.

«Это была месть за женщин, детей и стариков в Алеппо», — говорится в заявлении, которое цитирует телеканал.

Отметим, что Андрею Карлову сегодня присвоено звание Герой России посмертно.

Напомним, что посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен вечером 19 декабря во время того, как произносил речь на открытии фотовыставки. Нападавший был уничтожен прибывшими на место турецкими службами безопасности. Российский МИД квалифицировал нападение на посла как террористический акт. Следственный комитет возбудил уголовное дело.