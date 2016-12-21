Главного гаишника Нефтеюганска должны были «расстрелять», а его поощрили

Экс главу ГИБДД города Нефтеюганска Юрия Бажина необходимо уволить из МВД, а начальника управления МВД Югры генерала майора внутренней службы Василия Романицу наказать, считает активист, эксперт Общероссийского народного фронта «За Россию», Алексей Савоськин.

Напомним, что 4 декабря текущего года под Ханты-Мансийском погибло 10 детей-спортсменов из Нефтеюганска, и одной из причин автокатастрофы называется отсутствие сопровождения автомобилем ГИБДД автобуса, перевозившего детей. Но это еще не конец длинной истории с опасными перевозками детей в Югре.

Буквально через неделю после трагедии юношеская команда одной из спортивных школ города вместе с наставником отправилась на автобусе в Нижневартовский район, не получив одобрения от администрации Нефтеюганска. Самой поездке, как отметил городской глава, предшествовали запросы чиновников к начальству местного отдела ГИБДД. В Госавтоинспекции, подчеркнул мэр, отказали в специальном сопровождении. О том, что одиночные автобусы со спортивными командами должны сопровождаться ГИБДД, в конце прошлой недели говорил уральский полпред президента Игорь Холманских.

Таким образом, господин Бажин дважды проявил неуважение к мнению далеко не маленьких людей - мнению главы города и мнению полномочного представителя президента в УРФО. Конечно, в военное время его за такое поведение точно расстреляли бы, как после прибытия Георгия Жукова на Халхин-Гол были расстреляны 23 старших офицера, не выполнявших приказы в соответствующей обстановке должным образом, и только после этого японские войска были разбиты — это исторический факт. Добиться того, чтобы хотя бы не было массовых потерь детских жизней — это не менее важная задача, которая требует единых согласованных действий всех ответственных лиц, считает редакция «ЮграPRO», и «вставать в пятую позицию», как Киса Воробьянинов и заявлять: «не дам сопровождение, потому что не обязан», считаем недостойным чести офицера.

«Как я понял, эта трагедия не явилась для них катализатором. Хотя на трассе в других муниципалитетах я вижу, что одиночные автобусы сопровождаются машинами ГИБДД. И получилось так, что наш автобус уехал в Нижневартовский район без сопровождения, а вернулся в Нефтеюганск с сопровождением».

Он добавил, что обратное сопровождение нефтеюганской команды лично обеспечил его коллега, глава района Борис Соломатин, за что Сергей Дегтярев ему благодарен. Как отметил мэр, случай с недавней несанкционированной поездкой спортсменов без сопровождения он, конечно, не оставит без внимания. Он пообещал сделать оргвыводы не только в отношении спортивных наставников, самовольно решившихся на поездку, но и в отношении г-на Бажина, который проигнорировал просьбу мэра, а ведь тот не для себя просил сопровождение, а для детей.

«… Много вопросов у нас к органам безопасности дорожного движения. Хотелось, чтобы они все-таки не забывали значение слова «безопасность» в названиях своей организации», – заявил мэр Нефтеюганска.

С того момента, как Россия 30 сентября 2016 года начала свою антитеррористическую операцию в Сирии, Министерство обороны подтвердило гибель по меньшей мере 12 российских солдат. Это — война. Но ситуация на дорогах Югры – куда круче: здесь за несколько минут гибнет сразу 12 человек! То есть, по всем параметрам получается, что на наших дорогах тоже идет полномасштабная война? И, как говориться, на войне, как на войне. А за гибель беззащитных детей ответит стрелочник? А, может быть, пора по-настоящему спросить с организации, которая по определению должна заниматься организацией безопасного движения? Для сравнения, за 10 лет войны в Афганистане ограниченный военный контингент армии СССР потерял 15 тысяч человек, а на дорогах современной России в мирное время стабильно гибнет более 30 тысяч человек каждый год. Может быть пора прекратить взвешивать на весах, какая доля вины в этом несчастье с юными спортсменами приходится на сотрудников ГИБДД, а считать их виновными по умолчанию, как не выполнивших свои должностные обязанности и, стало быть, не соответствующих занимаемой должности – в первую очередь, речь должна идти о руководителях. Потому что погоны им дают не за годы, проведенные в мягком кресле, а за эффективность реальной работы на вверенном им посту: каждому — на своем.

Но у господина Романицы на этот счет — совсем другая точка зрения и, видимо, он считает деятельность главного гаишника Нефтеюганска после случившейся трагедии под Ханты-Мансийском вполне достойной поощрения: Юрия Бажина повышают в должности — переводят в Сургут на должность главы ГИБДД города. Впрочем, допускаем, что это такая внутриведомственная форма наказания…

Стоит сказать, активист Общенародного фронта в Югре Алексей Савоськин негодует по поводу повышения Юрия Бажина. Получается, сетует эксперт ОНФ, для того, чтобы обеспечить себе повышение по службе в полиции, нужно своим бездействием и бюрократическим отношением к делу содействовать гибели 12 человек?

Кроме простых стенаний по поводу явной несправедливости, активист ОНФ направил Министру внутренних дел Российской Федерации генералу полиции Владимиру Колокольцеву обращение с просьбой разобраться в странных ведомственных рокировках после страшной трагедии, унесшей жизни 12 югорчан. Алексей Савоськин обращает внимание на то, что «Бажин развалил ГИБДД города Нефтеюганска, с 2014 года бесконтрольно перевозились группы детей, не велась воспитательная и методическая работа в этом вопросе». А кроме этого из-за него из ГИБДД Нефтеюганска уволились работники-профессионалы.

В обращении также упоминается тот факт, что за халатность, повлекшую такое количество невинных смертей в городе, был уволен ряд чиновников, некоторых даже арестовали, однако силовые структуры отделались «легким испугом», а некоторые даже получили повышение по службе. Активист просит провести качественную и независимую служебную проверку и уволить из полиции г-на Бажина.

«Им город был всегда недоволен. Отсутствует какая бы то ни была методология в вопросах безопасности движения в целом и, в особенности, по обеспечению безопасной перевозке детей; никакая воспитательная и разъяснительная работа с населением и, в особенности, с руководителями организаций не велась», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» активист ОНФ Алексей Савоськин.

Не побоялся активист сказать, что он думает и о начальнике Управления МВД РФ по Югре. Для Василия Романицы Алексей Савоськин просит, по результатам проверки как минимум строгий выговор. Это, по его мнению, в будущем заставит «верхи» задуматься о том, кого назначать на столь ответственную должность.

Впрочем, похоже, что у этих самых «верхов» — свое, специфическое понятие справедливости и качественной работы. Судя по последним событиям, трагедия нефтеюганцев и незавершенное расследование гибели их детей не бросили даже тень на репутацию самого мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева и никак не повлияли на его политический рейтинг – он провозглашен лидером партии «Единая Россия» в этом городе.

Может быть власти и полномочий мэра не хватало?