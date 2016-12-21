22 декабря состоится большая пресс-конференция президента России Владимира Путина
Опубликовано: 21 декабря 2016, 11:48 | Служба новостей "ЮграPRO"
Президент России Владимир Путин проведет 22 декабря пресс-конференцию, сообщает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин традиционно в конце года проводит большую пресс-конференцию. Нынешняя станет уже девятой по счету. Наряду с «Прямой линией», в ходе которой Владимир Путин отвечает на вопросы жителей России, президент ежегодно проводит большую пресс-конференцию для российских и зарубежных журналистов.
Напомним, что большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в 2015 году состоялась 17 декабря и продлилась ровно 3 часа и 7 минут.
Также отметим, что журналистке из Нижневартовского района Натальи Меньшиковой удалось тогда задать президенту России Владимиру Путину вопрос и получить на него развернутый ответ.
К сожалению, нашему корреспонденту (Бубен информационного агентства «ЮграPRO» стал рупором всей Югры) не удалось задать вопрос, волнующих многих югорчан, но мы напоминаем с чем он в 2015 году пожаловал в Кремль: «Владимир Владимирович, вопрос к Вам как самому государственному человеку страны! В прошлом году наши коллеги с Ямала уже задавали вопрос о возможном объединении Тюменской области и вхождения в её состав автономных округов. Вы тогда сказали, что существуют разные точки зрения на этот вопрос, но решать, прежде всего, должны сами жители Ямала и Югры. С тех пор по инициативе сверху, я имею ввиду партию «Единая Россия», в округах отменили прямые выборы губернаторов и уже внесли ряд других изменений в Уставы регионов, направленные на дальнейшую интеграцию тюменской матрешки. В случае объединения Тюменской области в центре страны получится субъект Российской Федерации, который разрезает её на две части, через который проходят все транспортные магистрали с Запада на Восток, в котором формируется почти половина ВВП государства, и который имеет два участка государственной границы — один в Арктике, другой с Казахстаном. Не несет ли, на Ваш взгляд, подобное укрупнение Тюменской области, в долгосрочной перспективе, определенные геополитические риски для российского суверенитета и российской государственности?»
Владимир Владимирович!Ваши ответы на гибель подводной лодки Курск и гибель посла в Турции звучат мягко говоря не убедительно.Я понимаю что у России не хватает ресурсов для защиты послов.Но можно было организовать присутствие двух или трех охранников на этой выставке которые своими телами закрыли посла как это сделали телохранители Рейгана? Или в России победить бюрократию в принципе невозможно???В Интернете один из работников охраны » Заслон» писал что на организацию постоянной охраны посла в Турции необходим ОДИН ГОД!!!Так как Вы управляете Россией в ручном режиме и не можете доверить никому серьезные дела -сделайте хоть что нибудь.А то сейчас весь мир знает что российские послы не охраняются!!!
День добрый. У меня 2 вопроса
1. Как жить с двумя детьми.не работая, в декретном Одному поступать другому 2 мес. На пособия с 1.5 до 3 лет в размере 50 рублей?!(сейчас получаю на второго 6800, алименты не пооучаю и других дохрдов нет,а потом как жить?!!!)
2. Есть задрлжность по кредиту в банке восточный экспресс и т.п(муж после развода оставил все кредиты мне) коллекторы агентства феникс и другого коллекторского агентства уже встречали сына у школы и угрожали ему. Как быть в такой ситуации???? Не могу подать на банкротство.нет 6000 за это платить. и Почему нельзя снизить сумму с 6 до 1000 для тех у кого статус малоимущая семья!?спасибо.Наталья.тюмень.
1. Владимир Владимирович! Почему власть игнорирует предложения ремесленников России по принятию ФЗ «О ремесленной деятельности в России? Будут ли учтены предложения малых предпринимателей в сфере бытовых услуг о внесении изменений в ФЗ № 54 в части тотального применения контрольно-кассовой техники в малом бизнесе?