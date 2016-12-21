22 декабря состоится большая пресс-конференция президента России Владимира Путина

Президент России Владимир Путин проведет 22 декабря пресс-конференцию, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин традиционно в конце года проводит большую пресс-конференцию. Нынешняя станет уже девятой по счету. Наряду с «Прямой линией», в ходе которой Владимир Путин отвечает на вопросы жителей России, президент ежегодно проводит большую пресс-конференцию для российских и зарубежных журналистов.

Напомним, что большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в 2015 году состоялась 17 декабря и продлилась ровно 3 часа и 7 минут.

Также отметим, что журналистке из Нижневартовского района Натальи Меньшиковой удалось тогда задать президенту России Владимиру Путину вопрос и получить на него развернутый ответ.

К сожалению, нашему корреспонденту (Бубен информационного агентства «ЮграPRO» стал рупором всей Югры) не удалось задать вопрос, волнующих многих югорчан, но мы напоминаем с чем он в 2015 году пожаловал в Кремль: «Владимир Владимирович, вопрос к Вам как самому государственному человеку страны! В прошлом году наши коллеги с Ямала уже задавали вопрос о возможном объединении Тюменской области и вхождения в её состав автономных округов. Вы тогда сказали, что существуют разные точки зрения на этот вопрос, но решать, прежде всего, должны сами жители Ямала и Югры. С тех пор по инициативе сверху, я имею ввиду партию «Единая Россия», в округах отменили прямые выборы губернаторов и уже внесли ряд других изменений в Уставы регионов, направленные на дальнейшую интеграцию тюменской матрешки. В случае объединения Тюменской области в центре страны получится субъект Российской Федерации, который разрезает её на две части, через который проходят все транспортные магистрали с Запада на Восток, в котором формируется почти половина ВВП государства, и который имеет два участка государственной границы — один в Арктике, другой с Казахстаном. Не несет ли, на Ваш взгляд, подобное укрупнение Тюменской области, в долгосрочной перспективе, определенные геополитические риски для российского суверенитета и российской государственности?»