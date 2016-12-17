Деньги фонда, предназначенные детям, пострадавшим в ДТП, могут быть разворованы. Директор в спешке покидает Нефтеюганск
Опубликовано: 17 декабря 2016, 8:35 | Служба новостей "ЮграPRO"
После злополучного ЧП 4 декабря на трассе в Югре, где погибли 12 человек, неравнодушные к беде югорчане задались вопросом как мы можем помочь нашим землякам? Ответ не заставил себя ждать: Администрация города Нефтеюганска открыла счет для поддержки. Денежные средства по итогу должны быть направлены на оказание помощи детям, родным и близким пострадавших.
Однако, в Фонде «Созидание», в который правительство Югры рекомендовало направлять деньги для оказания помощи детям, происходят странные события, которые настораживают. Во-первых, меняется руководитель Фонда, в настоящее время курирует сбор денег почему-то другой человек. Во-вторых, вызывает сомнение тот факт, что практически за неделю сумма на счетах Фонда не выросла.
Получается, что сердца югорчан не тронула автокатастрофа, в которой погибли дети-спортсмены? Или, возможно, нас просто-напросто обманывают и пожертвованные деньги уходят в неизвестном направлении неизвестным адресатам?
Посему кто-то должен проконтролировать выбранный Фонд помощи, ведь людям важно не для галочки, а по совести перевести «свои кровные», важно, чтобы эти деньги, собранные всем миром, в реальности дошли до нуждающихся. Эти сомнения вроде бы отмел глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев в разговоре с журналистами на пресс-конференции, посвященной трагическому ДТП. Он отметил, что собранные деньги пойдут на реабилитацию пострадавших в автокатастрофе.
«Деньги будут расходоваться под общественным контролем», — пояснил Сергей Дегтярев.
Однако, кто именно будет представлять общественность, - неизвестно. И в данный момент, по всей видимости, общественность «спит», а люди перечисляют деньги, возможно, в сомнительный Фонд, у которого, по данным выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, огромное количество видов деятельности, в числе которых основной вид деятельности – это «Предоставление услуг в области растениеводства», а один из дополнительных – это «Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари».
Кроме этого, интересно, что именно в тот момент, когда в Фонд «Созидание» приходят деньги со всего округа на помощь пострадавшим в аварии, в некоммерческой организации вдруг куда-то пропадает директор Сергей Шугаев, который, кстати, в выписке за 13 декабря текущего года все еще числиться как руководитель.
«Со следующей недели в Фонде будет новый руководитель, но на данный момент я являюсь директором. Ухожу я по той причине, что переезжаю на другое место жительства. Сколько средств сейчас на счетах Фонда, я не знаю и поэтому не могу сказать вам», — сообщил корреспонденту «ЮграPRO» пока еще действующий директор благотворительного Фонда «Созидание» Сергей Шугаев.
Но на самом деле уже сейчас его место занимает и отвечает на телефонные звонки некий Дмитрий Паталахов, который сообщает, что деньги в Фонде не увеличиваются.
В первый раз корреспондент «ЮграPRO» связался с благотворительным фондом «Созидание» 9 декабря. Тогда Дмитрий Паталахов сообщил, что на текущий момент он курирует вопрос по сбору денег, и что там собрано порядка 700 тысяч рублей.
Далее, решив проследить динамику и рассказать читателям сколько денег уже собрано для пострадавших в ДТП земляков, корреспондент информационного агентства «ЮграPRO» перезвонил в благотворительную организацию уже 14 декабря и, как ни странно, спустя пять дней ничего не изменилось.
«На счет Фонда поступило на сегодняшний день порядка 700 тысяч рублей, более точную цифру я не могу сказать, там она варьирует. У старого директора закончились полномочия. Меня назначает правление Фонда, документы в Минюст уже поданы», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO», возможно, будущий руководитель Фонда «Созидание» Дмитрий Паталахов.
Ситуация с информацией по деньгам повторилась и 16 декабря. Но выяснились новые подробности. Оказывается в благотворительной организации нет даже бухгалтера!
«Не могу точно сказать, сколько денег собрали, пока информация та же, что и у вас, на следующей неделе я буду знать. Пока я в полномочия полностью не вступил – не могу официально сказать. На данный момент в Фонде пока нет бухгалтера, я работаю один. И я пока не вступил в полномочию и неизвестно, когда это будет. Раньше была бухгалтер, но у нее тоже кончились полномочия. Счет размещен в Ханты-Мансийском банке «Открытие». Бухгалтера мы выберем, конечно, квалифицированного специалиста. Но честными должны быть все, в том числе, и руководитель, и попечительский совет, и правление. Откуда вы знаете, что я честный, вы ведь меня в глаза ни разу не видели (смеется)»,- рассказал единственный сотрудник Фонда «Созидание» Дмитрий Паталахов.
Может быть, мэр Нефтеюганска лучше проинформирован о ситуации с пожертвованиями югорчан для пострадавших детей? Но и тут мы ошиблись.
«Я не смотрел, сколько там денег, к вечеру на официальном сайте администрации Нефтеюганска эту информацию разместят», — сообщил 16 декабря корреспонденту «ЮграPRO» мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев.
На данном этапе, конечно, подозревать в нечестности и тем более обвинять кого-то — преждевременно. Однако Югра была потрясена случившимся ЧП под Ханты-Мансийском и жителям ХМАО — небезразлична трагедия Нефтеюганска и судьба выживших в автокатастрофе, поэтому мы очень надеемся, что «общественность» очнется от сна и начнет, наконец, следить за потоком денег на счету, открытом для помощи пострадавшим. Хочется верить, что г-н Дегтярев способен-таки включиться в работу по контролю над ситуацией так, чтобы все было в этом деле чисто и прозрачно. Люди устали от коррупции, лжи и сокрытия информации, а особенно в такие сложные для югорчан дни.
Напишите про отмену губернатлрской елки
Мдяяяя… Похоже, молитвы помогут больше. Они хотя бы идут до адресата без посредников.
но как же через попа……
Этот Фонд карманный Администрации города Нефтеюганска, и офис находится в здании городской Администрации. Такие НКО как правило создавались чиновниками для отмывки бюджетных денег, что их отдавать в виде грантов в обход конкурентных процедур, предусмотренных законом №44-ФЗ, как раз на проведении городских шоу, а также озеленения (цветочки). Поэтому и виды деятельности соответствующие. В этот Фонд должны прийти силовики с проверкой, а не деньги с людей собирать в чиновничьи карманы.
На 17 декабря нет информации о количестве денег на счете фонда, хотя Дегтярев обещал разместить 16 вечером на сайте администрации Нефтеюганска.
ПОЗОР
Нормальный парень…наговариваете на человека
http://ng86.ru/news/bablokachalka
«Наш город» № 9 (139) 09.04.2013 08:35Нефтеюганский благотворительный фонд «Созидание» кто-то решил «тряхнуть» на предмет законности его деятельности
Павел ГЛУМИН
Наверное, нефтеюганский ветеран-ликвидатор чернобыльской аварии Олег Перепелица еще несколько лет назад вряд ли мог предположить, что собственная сверхдисциплинированность как «бойца партии власти» станет для него настолько болезненным. Возглавляемый им благотворительный фонд развития города Нефтеюганска «Созидание» недавно стал объектом интереса прокуратуры.