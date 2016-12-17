Деньги фонда, предназначенные детям, пострадавшим в ДТП, могут быть разворованы. Директор в спешке покидает Нефтеюганск

После злополучного ЧП 4 декабря на трассе в Югре, где погибли 12 человек, неравнодушные к беде югорчане задались вопросом как мы можем помочь нашим землякам? Ответ не заставил себя ждать: Администрация города Нефтеюганска открыла счет для поддержки. Денежные средства по итогу должны быть направлены на оказание помощи детям, родным и близким пострадавших.

Однако, в Фонде «Созидание», в который правительство Югры рекомендовало направлять деньги для оказания помощи детям, происходят странные события, которые настораживают. Во-первых, меняется руководитель Фонда, в настоящее время курирует сбор денег почему-то другой человек. Во-вторых, вызывает сомнение тот факт, что практически за неделю сумма на счетах Фонда не выросла.

Получается, что сердца югорчан не тронула автокатастрофа, в которой погибли дети-спортсмены? Или, возможно, нас просто-напросто обманывают и пожертвованные деньги уходят в неизвестном направлении неизвестным адресатам?

Посему кто-то должен проконтролировать выбранный Фонд помощи, ведь людям важно не для галочки, а по совести перевести «свои кровные», важно, чтобы эти деньги, собранные всем миром, в реальности дошли до нуждающихся. Эти сомнения вроде бы отмел глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев в разговоре с журналистами на пресс-конференции, посвященной трагическому ДТП. Он отметил, что собранные деньги пойдут на реабилитацию пострадавших в автокатастрофе.

«Деньги будут расходоваться под общественным контролем», — пояснил Сергей Дегтярев.

Однако, кто именно будет представлять общественность, - неизвестно. И в данный момент, по всей видимости, общественность «спит», а люди перечисляют деньги, возможно, в сомнительный Фонд, у которого, по данным выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, огромное количество видов деятельности, в числе которых основной вид деятельности – это «Предоставление услуг в области растениеводства», а один из дополнительных – это «Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари».

Кроме этого, интересно, что именно в тот момент, когда в Фонд «Созидание» приходят деньги со всего округа на помощь пострадавшим в аварии, в некоммерческой организации вдруг куда-то пропадает директор Сергей Шугаев, который, кстати, в выписке за 13 декабря текущего года все еще числиться как руководитель.

«Со следующей недели в Фонде будет новый руководитель, но на данный момент я являюсь директором. Ухожу я по той причине, что переезжаю на другое место жительства. Сколько средств сейчас на счетах Фонда, я не знаю и поэтому не могу сказать вам», — сообщил корреспонденту «ЮграPRO» пока еще действующий директор благотворительного Фонда «Созидание» Сергей Шугаев.

Но на самом деле уже сейчас его место занимает и отвечает на телефонные звонки некий Дмитрий Паталахов, который сообщает, что деньги в Фонде не увеличиваются.

В первый раз корреспондент «ЮграPRO» связался с благотворительным фондом «Созидание» 9 декабря. Тогда Дмитрий Паталахов сообщил, что на текущий момент он курирует вопрос по сбору денег, и что там собрано порядка 700 тысяч рублей.

Далее, решив проследить динамику и рассказать читателям сколько денег уже собрано для пострадавших в ДТП земляков, корреспондент информационного агентства «ЮграPRO» перезвонил в благотворительную организацию уже 14 декабря и, как ни странно, спустя пять дней ничего не изменилось.

«На счет Фонда поступило на сегодняшний день порядка 700 тысяч рублей, более точную цифру я не могу сказать, там она варьирует. У старого директора закончились полномочия. Меня назначает правление Фонда, документы в Минюст уже поданы», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO», возможно, будущий руководитель Фонда «Созидание» Дмитрий Паталахов.

Ситуация с информацией по деньгам повторилась и 16 декабря. Но выяснились новые подробности. Оказывается в благотворительной организации нет даже бухгалтера!

«Не могу точно сказать, сколько денег собрали, пока информация та же, что и у вас, на следующей неделе я буду знать. Пока я в полномочия полностью не вступил – не могу официально сказать. На данный момент в Фонде пока нет бухгалтера, я работаю один. И я пока не вступил в полномочию и неизвестно, когда это будет. Раньше была бухгалтер, но у нее тоже кончились полномочия. Счет размещен в Ханты-Мансийском банке «Открытие». Бухгалтера мы выберем, конечно, квалифицированного специалиста. Но честными должны быть все, в том числе, и руководитель, и попечительский совет, и правление. Откуда вы знаете, что я честный, вы ведь меня в глаза ни разу не видели (смеется)»,- рассказал единственный сотрудник Фонда «Созидание» Дмитрий Паталахов.

Может быть, мэр Нефтеюганска лучше проинформирован о ситуации с пожертвованиями югорчан для пострадавших детей? Но и тут мы ошиблись.

«Я не смотрел, сколько там денег, к вечеру на официальном сайте администрации Нефтеюганска эту информацию разместят», — сообщил 16 декабря корреспонденту «ЮграPRO» мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев.

На данном этапе, конечно, подозревать в нечестности и тем более обвинять кого-то — преждевременно. Однако Югра была потрясена случившимся ЧП под Ханты-Мансийском и жителям ХМАО — небезразлична трагедия Нефтеюганска и судьба выживших в автокатастрофе, поэтому мы очень надеемся, что «общественность» очнется от сна и начнет, наконец, следить за потоком денег на счету, открытом для помощи пострадавшим. Хочется верить, что г-н Дегтярев способен-таки включиться в работу по контролю над ситуацией так, чтобы все было в этом деле чисто и прозрачно. Люди устали от коррупции, лжи и сокрытия информации, а особенно в такие сложные для югорчан дни.