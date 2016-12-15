В Югре в том же районе, где разбились дети, вновь произошло смертельное ДТП

В Ханты-Мансийском районе полицейские работают на месте ДТП, в котором погиб человек.

Сегодня около 15.00 часов на 939 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным, столкнулись «УАЗ» и «Фольцваген».

В результате происшествия погиб человек, еще трое с разными травмами доставлены в больницу.

На месте ДТП работают наряды ГИБДД и следственно-оперативная группа, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.