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В Югре в том же районе, где разбились дети, вновь произошло смертельное ДТП

Опубликовано: 15 декабря 2016, 15:47 | Служба новостей "ЮграPRO"

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В Ханты-Мансийском районе полицейские работают на месте ДТП, в котором погиб человек.

Сегодня около 15.00 часов на 939 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным, столкнулись «УАЗ» и «Фольцваген».

В результате происшествия погиб человек, еще трое с разными травмами доставлены в больницу.

На месте ДТП работают наряды ГИБДД и следственно-оперативная группа, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Рубрики: Происшествия, Ханты-Мансийский район. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. же:
    17 декабря 2016 в 15:45

    И все потому что у нас не верно сконструированы дороги, опасные для жизни для всех категорий людей, хоть с правами, хоть без прав. Хоть с пмж, хоть без пмж. Хоть космические корабли, хоть пароходы.
    В любом случае их нужно менять!!!!!!

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  2. Тень:
    26 декабря 2016 в 20:53

    До 934 км территория г. Ханты-Мансийска, а 939 км это ещё город!

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