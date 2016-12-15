В Югре в том же районе, где разбились дети, вновь произошло смертельное ДТП
Опубликовано: 15 декабря 2016, 15:47 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Ханты-Мансийском районе полицейские работают на месте ДТП, в котором погиб человек.
Сегодня около 15.00 часов на 939 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным, столкнулись «УАЗ» и «Фольцваген».
В результате происшествия погиб человек, еще трое с разными травмами доставлены в больницу.
На месте ДТП работают наряды ГИБДД и следственно-оперативная группа, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.
Рубрики: Происшествия, Ханты-Мансийский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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В любом случае их нужно менять!!!!!!
До 934 км территория г. Ханты-Мансийска, а 939 км это ещё город!