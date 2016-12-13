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Председателем Избирательной комиссии Югры избран Денис Корнеев

Опубликовано: 13 декабря 2016, 9:03 | Служба новостей "ЮграPRO"

korneev

В ходе тайного голосования на должность председателя Избирательной комиссии Югры избран Денис Корнеев. За кандидатуру Корнеева проголосовали единогласно 14 членов комиссии.

Вопрос о том, кто возглавит избирательную комиссию ХМАО ,был рассмотрен еще 30 ноября на заседании Центризбиркома. Тогда кандидатура Корнеева была предложена членом ЦИК Александром Клюкиным и поддержана единогласно.

12 декабря Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа в новом составе собралась на свое первое заседание.

Избирательная комиссия автономного округа состоит из 14 членов Комиссии с правом решающего голоса сроком полномочий на 2016-2021 годы. Семь человек назначены Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа, семь — Думой Ханты-Мансийского автономного округа.

Помимо членов окружного избиркома, на мероприятии присутствовали представитель Правительства ХМАО, представитель Думы ХМАО, Уполномоченный по правам человека в ХМАО, представитель Общественной палаты ХМАО.

Напомним, что 21 ноября губернатор ХМАО Наталья Комарова утвердила вторую часть состава членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса на следующие пять лет.

Это: заместитель председателя избиркома прошлого созыва Денис Корнеев (его кандидатуру рекомендовали губернатору в ЦИКе), Алиса Литвинова (от Думы Ханты-Мансийского района), Александр Мащенко (от избиркома ХМАО), Владимир Мирский (от КПРФ), бывший председатель избиркома Андрей Павкин (от Думы Югорска), Олег Слинкин (от партии «Единая Россия»), Алексей Чикирдин (от партии «Патриоты России»).

Ранее, 17 ноября, еще семь членов территориальной избирательной комиссии ХМАО с правом решающего голоса определила окружная Думы, в состав которой вошли: секретарь избиркома ХМАО прошлого созыва Ксения Дмитриева (ее кандидатуру представила Думе ЦИК), член коллегии адвокатов Югры Иван Анисимов (от Думы Ханты-Мансийка), заместитель главврача по хозвопросам «Ханты-Мансийской клинической психоневрологической больницы» Анатолий Ермаков (от «Партии роста»), секретарь совета регионального отделения «Справедливой России» Сергей Котовсков (от «Справедливой России»), гендиректор ООО «КапиталСтройИнвест» Александр Тихомиров (от ЛДПР), главный специалист управления федерального казначейства по ХМАО Евгений Чистов (от Думы Кондинского района), сотрудник аппарата окружного избиркома Салис Эбекуев (от избиркома ХМАО).

На первом заседании тайным голосованием избраны из числа членов Комиссии председатель, заместитель председателя и секретарь Избирательной комиссии.

На должность председателя Избирательной комиссии Югры ЦИК России выдвинул кандидатуру Дениса Корнеева. В ходе тайного голосования за это предложение проголосовали единогласно 14 членов комиссии.

Затем новый руководитель комиссии предложил на должность своего заместителя кандидатуру Ксении Дмитриевой, которая была единогласно поддержана.

Секретарем комиссии 14 голосами избран Салис Эбекуев.

Таким образом, в Югре сформирована территориальная избирательная комиссия нового состава, но в ее составе, вопреки рекомендаций ЦИК России, нет ни одного представителя коренных малочисленных народов Севера.

Рубрики: Выборы, Общество, Политика, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , , .


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Комментарии

  1. 123:
    13 декабря 2016 в 10:03

    это же бывший наркоман…

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  2. местный:
    13 декабря 2016 в 12:47

    Молочники югры

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  3. Татьяна:
    10 января 2017 в 00:13

    Хороший выбор. Знаю его лично, достойный человек.

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